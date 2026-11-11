Studenti e personale degli istituti interessati sono stati evacuati. In corso le verifiche. Il messaggio è firmato da Mikhail Andropov "leader del Vilajat del Misoginistan": "Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani", minaccia
Allarme bomba in centinaia di scuole italiane. Circa 300 istituti hanno ricevuto e-mail con allarmi bomba, ma il numero "è destinato a aumentare", spiega il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo al L'Aria che Tira su La7, precisando che "il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale". E parla di "una strategia" collegata agli allarmi e agli attacchi hacker delle ultime settimane: "Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali". Studenti e personale delle scuole interessate sono stati evacuati. La premier Giorgia Meloni ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.
Il messaggio firmato Mikhail Andropov: "Siamo venuti per annientarvi"
"Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza", si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce "leader del Vilajat del Misoginistan" e minaccia: "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani". Nel messaggio si legge: "Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta". Inoltre, prosegue, "abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro". Dopodiché "finiremo i sopravvissuti a coltellate".
Allarme bomba nelle scuole, da Roma a Milano e da Genova a Verona
Al momento segnalazioni certe si sono registrate, tra l'altro, in provincia di Milano, Trieste, Padova, Brescia, Roma, Modena, Frosinone, Potenza, Rieti, Lecce, Palermo e Siracusa. Ma altre province si stanno unendo all'elenco. A Siracusa la questura indaga per risalire alla provenienza del messaggio e a individuare i responsabili. Il sospetto, vista la matrice comune della segnalazione, è che la minaccia possa essere associata a un nuovo attacco informatico verso le istituzioni italiane. Già nei giorni scorsi circa 200 presidi di scuole di ogni ordine e grado avevano ricevuto una segnalazione simile.
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Crosetto: "Strategia per creare preoccupazioni"
Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto per dire che gli allarmi bomba fanno parte della “strategia di seminare, creare preoccupazioni”. Le forze di polizia, ha aggiunto, "lavorano proprio per discernere le cose che sono serie dalle cose che sono frutto di mitomani, che diventeranno sempre di più perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta”.
Rete studenti: "Governo garantisca sicurezza"
"Il governo intervenga per garantire la sicurezza nelle scuole del nostro Paese". Lo afferma Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. "Non è concepibile come una semplice mail possa seminare panico in tutta la penisola", continua. Il sindacato studentesco continua a monitorare la situazione nelle scuole della regione e rilancia allo sciopero studentesco del 20 Novembre.
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