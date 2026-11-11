Studenti e personale degli istituti interessati sono stati evacuati. In corso le verifiche. Il messaggio è firmato da Mikhail Andropov "leader del Vilajat del Misoginistan": "Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani", minaccia

Allarme bomba in centinaia di scuole italiane. Circa 300 istituti hanno ricevuto e-mail con allarmi bomba, ma il numero "è destinato a aumentare", spiega il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo al L'Aria che Tira su La7, precisando che "il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale". E parla di "una strategia" collegata agli allarmi e agli attacchi hacker delle ultime settimane: "Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali". Studenti e personale delle scuole interessate sono stati evacuati. La premier Giorgia Meloni ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.

Il messaggio firmato Mikhail Andropov: "Siamo venuti per annientarvi"

"Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza", si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce "leader del Vilajat del Misoginistan" e minaccia: "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani". Nel messaggio si legge: "Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta". Inoltre, prosegue, "abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro". Dopodiché "finiremo i sopravvissuti a coltellate".

Allarme bomba nelle scuole, da Roma a Milano e da Genova a Verona

Al momento segnalazioni certe si sono registrate, tra l'altro, in provincia di Milano, Trieste, Padova, Brescia, Roma, Modena, Frosinone, Potenza, Rieti, Lecce, Palermo e Siracusa. Ma altre province si stanno unendo all'elenco. A Siracusa la questura indaga per risalire alla provenienza del messaggio e a individuare i responsabili. Il sospetto, vista la matrice comune della segnalazione, è che la minaccia possa essere associata a un nuovo attacco informatico verso le istituzioni italiane. Già nei giorni scorsi circa 200 presidi di scuole di ogni ordine e grado avevano ricevuto una segnalazione simile.