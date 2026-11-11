Il nome era già comparso per rivendicare falsi allarmi bomba in altri Paesi europei. Non una persona reale né un'organizzazione terroristica ma un'identità inventata dietro cui si nasconde chi sta orchestrando queste campagne di intimidazione e procurato allarme Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si è presentato come Mikhail Andropov, leader dell’organizzazione “Vilayat di Misoginistan”. È sua la firma comparsa nelle e-mail minatorie che l’11 novembre hanno fatto scattare gli allarmi bomba in centinaia di scuole italiane e hanno provocato evacuazioni e controlli delle forze dell’ordine. Ma esiste davvero il gruppo che rivendica le minacce? E soprattutto, chi si nasconde dietro questo nome?

Lo pseudonimo Pseudonimo utilizzato per firmare una serie di false minacce e allarmi bomba inviati via email in Italia e in Europa, Mikhail Andropov è il sedicente leader del “Vilayat di Misoginistan”. Non una persona reale né un'organizzazione terroristica ma un'identità inventata dietro cui si nasconde chi sta orchestrando queste campagne di intimidazione e procurato allarme. Balzato alle cronache in seguito all'invio massivo di e-mail minatorie a centinaia di scuole in tutta Italia, il nome era già comparso nei giorni precedenti per rivendicare falsi allarmi bomba in altri Paesi europei. Lo stesso nome è stato usato per minacce rivolte a testate giornalistiche in Irlanda e Bulgaria oltre che a istituti scolastici in Scozia e Irlanda del Nord. Vedi anche Attacchi hacker e allarmi bomba in Europa: l'ipotesi di 'guerra ibrida'