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Allarmi bomba scuole, chi c'è dietro firma Mikhail Andropov del Vilajat del Misoginistan

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Il nome era già comparso per rivendicare falsi allarmi bomba in altri Paesi europei. Non una persona reale né un'organizzazione terroristica ma un'identità inventata dietro cui si nasconde chi sta orchestrando queste campagne di intimidazione e procurato allarme

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Si è presentato come Mikhail Andropov, leader dell’organizzazione “Vilayat di Misoginistan”. È sua la firma comparsa nelle e-mail minatorie che l’11 novembre hanno fatto scattare gli allarmi bomba in centinaia di scuole italiane e hanno provocato evacuazioni e controlli delle forze dell’ordine. Ma esiste davvero il gruppo che rivendica le minacce? E soprattutto, chi si nasconde dietro questo nome? 

Lo pseudonimo

Pseudonimo utilizzato per firmare una serie di false minacce e allarmi bomba inviati via email in Italia e in Europa, Mikhail Andropov è il sedicente leader del “Vilayat di Misoginistan”. Non una persona reale né un'organizzazione terroristica ma un'identità inventata dietro cui si nasconde chi sta orchestrando queste campagne di intimidazione e procurato allarme. Balzato alle cronache in seguito all'invio massivo di e-mail minatorie a centinaia di scuole in tutta Italia, il nome era già comparso nei giorni precedenti per rivendicare falsi allarmi bomba in altri Paesi europei. Lo stesso nome è stato usato per minacce rivolte a testate giornalistiche in Irlanda e Bulgaria oltre che a istituti scolastici in Scozia e Irlanda del Nord.

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Indagini in corso

"Mikhail Andropov" è un nome di fantasia che richiama sonorità russe e sovietiche. Andropov, infatti, era il cognome dello storico capo del KGB ed ex leader dell'URSS Jurij Andropov. Pure "Vilayat di Misoginistan" è un'organizzazione del tutto inventata. Il termine "vilayat" ("governatorato" in arabo) imita il linguaggio dei gruppi jihadisti unito però al neologismo ironico "Misoginistan". Un contrasto che conferisce al messaggio un tono grottesco, tipico dei troll informatici o delle campagne di disinformazione. Le autorità italiane ed europee considerano le minacce prive di reale pericolo concreto ma indagano sull'origine informatica dei messaggi (alcuni risultati instradati tramite server o indirizzi esteri) nell'ambito di possibili azioni di disturbo o "guerra ibrida". 

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