Introduzione
Cyber-attacchi, sabotaggi, falsi allarmi. Sono alcuni dei volti della guerra ibrida, un conflitto combattuto non tanto con le armi convenzionali, ma con ripetuti tentativi di indebolire l’obiettivo in modo indiretto, senza mai arrivare a un’escalation plateale. Le indagini sono ancora in corso e ben poco si sa di cosa sia effettivamente successo, ma secondo molti i falsi allarme bomba sugli aerei che hanno mandato in tilt l’Europa e gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati (e non solo) potrebbero essere proprio esempi di guerra ibrida. Quanto costa difendersi?
Quello che devi sapere
Guerra ibrida, difficile quantificare i danni economici
Non è semplice quantificare i danni economici della guerra ibrida, i cui effetti toccano insieme cittadini, imprese e istituzioni. Per fare qualche esempio: un attacco informatico può bloccare l'attività di un'azienda, compromettere dati sensibili e rendere indisponibili servizi pubblici. Un sabotaggio può interrompere una rete di trasporti o danneggiare infrastrutture strategiche. Un falso allarme bomba, quando determina l'evacuazione di un edificio o il dirottamento di un aereo, comporta l'attivazione di procedure di sicurezza e costi per tutti gli operatori coinvolti. Si tratta poi di fenomeni piuttosto nuovi: non esiste una stima complessiva attendibile del costo della guerra ibrida. Alcuni indicatori possono però essere utili per provare a capire la portata economica delle sue ricadute.
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Quanto costa il ritardo di un volo?
Partendo dai più recenti casi di cronaca, cioè dai falsi allarme bomba che hanno gettato nel caos l’aviazione europea, un indizio arriva dai dati forniti da Eurocontrol, organizzazione intergovernativa, civile e militare con lo scopo di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico in Europa. Il semplice ritardo di un volo si stima che possa costare una cifra compresa tra i 160 euro e i 2mila euro al minuto, perché i suoi effetti vanno sempre ben al di là dello stesso collegamento interessato dal ritardo.
I falsi allarme bomba
Anche quando si rivelano infondate, le segnalazioni di allarme bomba vanno ad attivare protocolli di emergenza, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, come l'utilizzo di voli militari, che possono costare anche decine di migliaia di euro. Spesso comportano deviazioni o sospensioni dei collegamenti. Il costo di un singolo episodio dipende quindi da diversi fattori: il numero di voli coinvolti, la durata dell'interruzione, l'eventuale dirottamento su un altro aeroporto, il numero di passeggeri da assistere e le conseguenze sulla programmazione dei collegamenti successivi.
I cyberattacchi in Italia
Il fronte informatico è uno degli ambiti nei quali la crescita delle minacce legate in qualche modo al pericolo della guerra ibrida si fa più evidente. Secondo i dati presentati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel corso di un'audizione al Senato nell'ottobre 2026, nei primi nove mesi di quest’anno sono stati registrati in Italia 3.271 eventi cyber, un numero già superiore ai 2.729 rilevati nell'intero 2025. Di questi, 1.922 hanno avuto un impatto confermato e sono stati classificati come incidenti.
Quanto può costare un attacco informatico alle imprese?
Spesso questo tipo di attacchi coinvolge direttamente le imprese. Le conseguenze economiche non possono essere circoscritte alle spese necessarie per ripristinare i sistemi informatici. Le aziende possono dover interrompere la produzione, sospendere le vendite, recuperare dati, informare i clienti e affrontare eventuali richieste di risarcimento. A questi costi si aggiungono quelli per rafforzare le difese e prevenire nuovi incidenti.
Il costo medio della violazione dei dati
In questo ambito, un indicatore arriva dal rapporto 2026 di IBM sul costo delle violazioni dei dati. In Italia, il costo medio di un data breach per le organizzazioni analizzate è in crescita: ha raggiunto i 3,55 milioni di euro, rispetto ai 3,31 milioni dell'anno precedente. Il settore energetico registra il valore medio più elevato, pari a 4,65 milioni di euro, seguito da quello finanziario con 4,5 milioni e da quello tecnologico con 4,43 milioni. Va precisato che si tratta di medie riferite alle organizzazioni coinvolte nella ricerca, non di una stima del costo di tutti gli attacchi avvenuti in Italia. Il dato, tuttavia, restituisce la dimensione delle conseguenze che una violazione può avere per un'organizzazione.
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