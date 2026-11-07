Introduzione

Cyber-attacchi, sabotaggi, falsi allarmi. Sono alcuni dei volti della guerra ibrida, un conflitto combattuto non tanto con le armi convenzionali, ma con ripetuti tentativi di indebolire l’obiettivo in modo indiretto, senza mai arrivare a un’escalation plateale. Le indagini sono ancora in corso e ben poco si sa di cosa sia effettivamente successo, ma secondo molti i falsi allarme bomba sugli aerei che hanno mandato in tilt l’Europa e gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati (e non solo) potrebbero essere proprio esempi di guerra ibrida. Quanto costa difendersi?