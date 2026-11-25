Il convitato di pietra in questa sfida tra Socialisti e Popolari è Santiago Abascal, il 50enne leader del partito populista e anti-immigrazione Vox. Abascal, che nega che la sua sia una formazione di estrema destra, ha spinto il movimento a ottenere riconoscimento a livello nazionale e già alle scorse elezioni aveva superato il 12% dei consensi. I suoi temi forti sono il contrasto all’immigrazione e la remigrazione di stranieri dalla Spagna, e ha promesso di usare la Marina per difendere i confini del Paese. Non è però chiaro come la piattaforma politica di Vox possa - eventualmente - convincere con quella dei Popolari in una coalizione di governo.