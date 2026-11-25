Elezioni in Spagna, Pedro Sánchez sfida Feijóo e Abascal. Chi sono e lo scenario politicoMondo
Introduzione
Manca pochissimo alle elezioni politiche in Spagna, convocate dal premier Pedro Sánchez a seguito delle proteste per la crisi abitativa e lo stop alle sue misure per combatterla. Una sfida che si preannuncia difficile per il leader socialista che guida il Paese dal 2018, mentre dall’altro lato dello spettro politico i Popolari sembrano destinati a classificarsi primi: riuscire a creare una maggioranza per poter governare, però, non appare scontato.
Quello che devi sapere
Il sistema politico spagnolo
La Spagna è una monarchia parlamentare, e fa parte dell’Unione europea. Il Re, attualmente Filippo VI, è il capo dello Stato e detiene poteri largamente cerimoniali. Il governo è guidato da un Primo ministro, che presiede il Consiglio dei ministri ed esercita il potere esecutivo. Il Primo ministro deve godere della fiducia del Congresso, la camera bassa del Parlamento, che è composto da 350 membri eletti con metodo proporzionale e detiene il potere legislativo insieme al Senato: questo invece è composto da 264 membri, in parte eletti direttamente e in parte scelti dalle Comunità autonome della Spagna.
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Perché si torna alle urne
La tornata elettorale è stata convocata il 5 ottobre dal primo ministro Pedro Sánchez - che nel sistema politico spagnolo ha il potere a determinata condizioni di sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni - a seguito della bocciatura in Parlamento delle sue misure per affrontare la crisi abitativa nel Paese. Dopo il caso di Maricarmen Abascal, la donna di 87 anni allontanata dalla sua casa a Madrid, che aveva portato milioni di persone in piazza, l’esecutivo aveva proposto alcune misure che però sono state bocciate sia dall’opposizioni sia da altre forze che appoggiavano il suo governo. E dunque Sánchez ha deciso di convocare elezioni anticipate.
Quando si tengono le elezioni
Le elezioni, come detto, sono state convocate il 5 ottobre e si terranno domenica 29 novembre. Si tratterà della sesta tornata elettorale in Spagna negli ultimi 11 anni, con l’ultimo voto che si era tenuto il 23 luglio 2023. Le urne chiuderanno alle ore 20, e i primi dati dovrebbero essere disponibili subito dopo. La prima riunione delle nuove Camere è invece in programma il 23 dicembre, e il primo compito sarò quello di accordare - o meno - la fiducia a un nuovo governo.
Il premier uscente Pedro Sánchez
Tra i candidati principali c’è l’attuale Primo ministro e leader del Partito socialista, Pedro Sánchez. Sánchez guida la sua formazione politica da 12 anni e da 8 è a capo del governo. Sotto la sua leadership la Spagna ha conosciuto una forte crescita economica, e il premier spera che la sua posizione sulla crisi abitativa lo aiuti a ottenere un nuovo mandato. Ma a pesare sono anche la crisi dei migranti di Ceuta dei mesi scorsi, gli scandali che hanno colpito sua moglie e suo fratello, e l’incidente ferroviario a Toledo.
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Il leader dell’opposizione Alberto Núñez Feijóo
Il principale sfidante - e favorito della vigilia - è Alberto Núñez Feijóo: classe 1961, è leader del Partito popolare dal 2022 e già alle scorse elezioni aveva guidato la sua formazione politica a diventare il partito di maggioranza relativa nel Paese. In quell’occasione però Feijóo non era riuscito a creare una coalizione per governare, lasciando così strada a un nuovo esecutivo Sánchez. Prima dell’incarico nazionale è stato presidente della provincia della Galizia dal 2009 al 2022. A pesare sulla sua figura però è la mancanza di notorietà internazionale, e ci sono timori che la sua mancanza di conoscenza dell’inglese possa metterlo in difficoltà sul palcoscenico internazionale.
La figura di Santiago Abascal
Il convitato di pietra in questa sfida tra Socialisti e Popolari è Santiago Abascal, il 50enne leader del partito populista e anti-immigrazione Vox. Abascal, che nega che la sua sia una formazione di estrema destra, ha spinto il movimento a ottenere riconoscimento a livello nazionale e già alle scorse elezioni aveva superato il 12% dei consensi. I suoi temi forti sono il contrasto all’immigrazione e la remigrazione di stranieri dalla Spagna, e ha promesso di usare la Marina per difendere i confini del Paese. Non è però chiaro come la piattaforma politica di Vox possa - eventualmente - convincere con quella dei Popolari in una coalizione di governo.
Cosa dicono i sondaggi
Nelle settimane prima del voto, i sondaggi hanno mostrato in modo piuttosto consistente un leggero vantaggio dei Popolari e un continuo recupero dei Socialisti. I primi sono mediamente sondati intorno al 31%, mentre la formazione di Sànchez appena dietro al 30%. Tuttavia, il 18% delle preferenze previsto per Vox darebbe al centro-destra e alla destra una eventuale maggioranza di circa 190 seggi contro i 176 necessari per governare. Resta però, come detto, tutta da verificare la possibilità che le due formazioni riescano a trovare un compromesso per formare una maggioranza unita.
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