Come confermato da una portavoce di Ryanair all'Irish Times, la carta d'imbarco digitale sarà aggiornata automaticamente tra le tre e le quattro ore prima della partenza prevista del volo. Fino a quel momento, i passeggeri che hanno optato per l'assegnazione casuale potranno aver già effettuato il check-in senza conoscere il numero del proprio sedile. La compagnia rivendica la facoltà di stabilire le tempistiche di assegnazione dei posti gratuiti e ritiene che l'aggiornamento avvenga con sufficiente anticipo rispetto all'imbarco.