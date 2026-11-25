Introduzione
Cambia il sistema di assegnazione dei posti a bordo dei voli Ryanair per chi decide di non acquistare un sedile specifico. Con l'avvio della stagione invernale 2026-2027, la compagnia aerea low cost irlandese ha introdotto una nuova modalità di assegnazione casuale: i passeggeri conosceranno il numero del proprio posto soltanto circa tre ore prima della partenza. La notizia, riportata dal quotidiano irlandese The Irish Times e ripresa in Italia da The Flight Club, riguarda chi sceglie di viaggiare senza sostenere costi aggiuntivi per la prenotazione del sedile. Ecco cosa cambia.
Quello che devi sapere
Ryanair, le nuove regole per l'assegnazione dei posti
La nuova politica di assegnazione dei posti è entrata in vigore alla fine di ottobre, in coincidenza con il passaggio all'orario invernale 2026-2027, senza un annuncio ufficiale da parte della compagnia. I viaggiatori che non intendono pagare un supplemento per scegliere dove sedersi continueranno a ricevere un posto senza costi aggiuntivi. Il numero del sedile, tuttavia, non sarà più comunicato contestualmente al check-in online. Le due operazioni, il check-in e l'assegnazione del posto, avverranno quindi in momenti differenti.
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Come funzionava prima
Con il precedente sistema, i passeggeri potevano conoscere il proprio posto già nelle 24 ore antecedenti la partenza. Chi non era soddisfatto dell'assegnazione casuale poteva quindi accedere nuovamente all'applicazione della compagnia e acquistare un altro sedile. Una strategia utilizzata, ad esempio, da chi preferiva viaggiare accanto al finestrino o al corridoio, ma non voleva necessariamente sostenere una spesa aggiuntiva in fase di prenotazione. Il nuovo sistema riduce invece sensibilmente il margine di tempo a disposizione per prendere questa decisione.
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Quando si conoscerà il numero del posto
Come confermato da una portavoce di Ryanair all'Irish Times, la carta d'imbarco digitale sarà aggiornata automaticamente tra le tre e le quattro ore prima della partenza prevista del volo. Fino a quel momento, i passeggeri che hanno optato per l'assegnazione casuale potranno aver già effettuato il check-in senza conoscere il numero del proprio sedile. La compagnia rivendica la facoltà di stabilire le tempistiche di assegnazione dei posti gratuiti e ritiene che l'aggiornamento avvenga con sufficiente anticipo rispetto all'imbarco.
Perché Ryanair ha modificato le regole
La compagnia ha motivato la decisione con l'esigenza di concedere più tempo ai passeggeri interessati a scegliere dove sedersi. Nel corso dell'estate, secondo quanto riferito da Ryanair, alcuni clienti avevano lamentato l'impossibilità di acquistare il sedile desiderato nel giorno della partenza, perché questo era già stato assegnato gratuitamente a un altro viaggiatore. Posticipando l'assegnazione casuale, la compagnia mantiene invece disponibili più posti da acquistare anche a ridosso del volo.
Le proteste dei passeggeri
La modifica ha suscitato critiche sui social network, dove alcuni utenti hanno interpretato la decisione come un incentivo all'acquisto di servizi aggiuntivi. Tra le perplessità espresse dai viaggiatori interpellati dall'Irish Times c'è anche quella di arrivare in aeroporto senza conoscere ancora il proprio posto. Secondo la compagnia, invece, chi sceglie l'assegnazione casuale non manifesta particolari preferenze sulla posizione del sedile. La nuova politica potrebbe comunque spingere alcuni passeggeri a pagare per la prenotazione del posto, pur di avere questa informazione con anticipo.
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Quando si può effettuare il check-in gratuito
Come indicato nelle condizioni pubblicate sul sito ufficiale di Ryanair, i passeggeri che scelgono l'assegnazione casuale del posto possono effettuare il check-in online a partire da 72 ore e fino a due ore prima dell'orario di partenza previsto del volo. L'operazione può essere completata attraverso il sito o l'applicazione della compagnia. È quindi importante distinguere le tempistiche del check-in da quelle dell'assegnazione del sedile. Chi non effettua il check-in online entro il termine previsto può essere tenuto a pagare un supplemento per completare l'operazione in aeroporto.
Come funziona per chi acquista il posto
Per chi acquista un sedile specifico, invece, il check-in online è disponibile già a partire da 60 giorni prima della partenza. La scelta del posto può essere effettuata al momento della prenotazione del biglietto o successivamente, fino a due ore prima del volo, in base alla disponibilità. Ryanair distingue tre categorie di sedili: quelli standard, quelli situati nella parte anteriore dell'aereo e quelli che offrono maggiore spazio per le gambe. Il prezzo varia a seconda della posizione e della tipologia del posto selezionato.