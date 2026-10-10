Voli, quali sono le compagnie aeree più sicure d'Europa? La classifica

Introduzione
Quali sono le compagnie aeree europee più sicure? Prova a rispondere anche quest’anno il portale AirAdvisor, che ha stilato l’European Safety Index per il 2026, confrontando 20 operatori del settore (10 tradizionali e 10 low cost), sulla base di sei indicatori. Ecco i risultati.
Quello che devi sapere
I criteri per valutare le compagnie aeree
Come detto, i criteri di valutazione utilizzati sono in tutto sei. E cioè:
- Sicurezza (vale il 40% del punteggio), sulla base degli incidenti passati e l’esposizione agli incidenti;
- Certificazioni e audit (vale il 20% del punteggio), sulla base dello storico delle verifiche e supervisione delle autorità di regolamentazione;
- Sicurezza operativa (vale il 15% del punteggio), che riguarda i sistemi di gestione della sicurezza (SMS), monitoraggio dei dati di volo, sistemi di segnalazione e altri strumenti;
- Flotta (vale il 10% del punteggio), in particolare si guarda all’età della flotta circolante e le caratteristiche tecniche degli aeromobili;
- Formazione dei piloti (vale il 10% del punteggio), riguarda i sistemi di addestramento e i programmi avanzati;
- Stabilità finanziaria (vale il 5% del punteggio), misura la solidità finanziaria e la resilienza operativa.
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European Safety Index per il 2026, 3 low cost al top
Analizzando dieci anni di dati, dal 2016 al 2025, i risultati, si legge sul sito di AirAdvisor, mostrano che ben tre compagnie low cost figurano tra le cinque più sicure. Il punteggio medio delle dieci compagnie a basso costo è più vicino a quello delle dieci compagnie tradizionali di quanto si potrebbe pensare: 79,2 contro 82,8 punti su 100.
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La classifica
Ecco quindi la classifica, in ordine crescente, delle compagnie aeree più sicure, con il relativo punteggio di ognuna.
- 20. Pegasus Airlines – Low-cost – 64,5
- 19. SWISS – Tradizionale – 72,5
- 18. Jet2.com – Low-cost – 73
- 17. Vueling – Low-cost – 77
- 16. Transavia – Low-cost – 79
- 15. Wizz Air – Low-cost – 79,5
- 14. SAS – Tradizionale – 81,5
- 13. Eurowings – Low-cost – 81,5
- 12. easyJet – Low-cost – 82
- 11. KLM – Tradizionale – 82,5
- 10. Lufthansa – Tradizionale – 83
- 9. Turkish Airlines – Tradizionale – 83
- 8. Iberia – Tradizionale – 83,5
- 7. British Airways – Tradizionale – 83,5
- 6. Air France – Tradizionale – 83,5
- 5. SunExpress – Low-cost – 84,5
- 4. Norwegian – Low-cost – 85
- 3. Austrian Airlines – Tradizionale – 85,5
- 2. Ryanair – Low-cost – 86
- 1. Aegean Airlines – Tradizionale – 89
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Perché Aegean Airlines è prima in classifica
Aegean Airlines, compagnia greca, ottiene la medaglia d’oro anche grazie al punteggio di 40/40 per quanto riguarda la sicurezza: nei 10 anni presi in esame non si è rilevato alcun incidente. Poi si segnalano “sistemi di sicurezza operativa solidi, con 13 punti su 15”, grazie a un sistema di monitoraggio dei dati di volo (FDM, Flight Data Monitoring) e a un sistema di gestione della sicurezza (SMS, Safety Management System) ben documentati. E ancora, Aegean Airlines ottiene 9 punti su 10 “per la flotta giovane e moderna” e 5 su 5 per la sua “stabilità finanziaria”.
Perché Ryanair è seconda in classifica
L’argento va a Ryanair, forte del “record di sicurezza positivo nell’arco dei dieci anni analizzati (38 punti su 40)”. Non ottiene il massimo a causa di due incidenti, entrambi senza vittime, dell’aprile e dell’ottobre 2023. La compagnia irlandese – che è anche la prima compagnia aerea europea per numero di passeggeri trasportati – ottiene buoni risultati anche sul fronte dei sistemi di sicurezza operativa: 13 punti su 15. AirAdvisor menziona poi il monitoraggio operativo dei dati di volo (OFDM, Operational Flight Data Monitoring) per la gestione dei rischi, a cui Ryanair “attribuisce un ruolo importante”. Al punteggio finale per l’addestramento dei piloti contribuiscono poi “i sistemi consolidati di segnalazione e formazione della compagnia, tra cui le procedure riservate per comunicare problemi di sicurezza e la formazione sulla gestione delle minacce e degli errori”.
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