Voli, quali sono le compagnie aeree più sicure d'Europa? La classifica

Aegean Airlines, compagnia greca, ottiene la medaglia d’oro anche grazie al punteggio di 40/40 per quanto riguarda la sicurezza: nei 10 anni presi in esame non si è rilevato alcun incidente. Poi si segnalano “sistemi di sicurezza operativa solidi, con 13 punti su 15”, grazie a un sistema di monitoraggio dei dati di volo (FDM, Flight Data Monitoring) e a un sistema di gestione della sicurezza (SMS, Safety Management System) ben documentati. E ancora, Aegean Airlines ottiene 9 punti su 10 “per la flotta giovane e moderna” e 5 su 5 per la sua “stabilità finanziaria”.