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Strage di Linate, 25 anni fa l'incidente aereo più grave avvenuto in Italia: 118 vittime

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©Ansa

L’8 ottobre 2001 il più grave incidente nella storia dell’aviazione civile italiana si verificò sulle piste dello scalo milanese: due velivoli, un MD-87 della SAS e un Cessna CJ2 privato, si scontrarono durante il rullaggio e l’aereo di linea si schiantò contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Le vittime furono 118 tra passeggeri ed equipaggio dei due velivoli e quattro dipendenti dell’aeroporto

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