L’8 ottobre 2001 il più grave incidente nella storia dell’aviazione civile italiana si verificò sulle piste dello scalo milanese: due velivoli, un MD-87 della SAS e un Cessna CJ2 privato, si scontrarono durante il rullaggio e l’aereo di linea si schiantò contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Le vittime furono 118 tra passeggeri ed equipaggio dei due velivoli e quattro dipendenti dell’aeroporto