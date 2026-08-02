Aereo caduto in Perù, le ipotesi sulle cause

L'aereo era decollato alle 12.10 locali (le 19.10 in Italia) dall'area di Pisco, nella regione di Ica, diretto verso l'aerodromo Maria Reiche di Nazca. Attorno alle 13.01 l'equipaggio ha lanciato una dichiarazione di emergenza, facendo scattare i protocolli di soccorso e antincendio. Quando dalla terra hanno chiesto aggiornamenti, però, dall'aereo non è arrivata alcuna risposta: le comunicazioni radio si sono interrotte definitivamente pochi minuti dopo. A dare l'allarme è stato un altro pilota, incaricato di un'ispezione visiva, che ha notato una colonna di fumo a circa otto chilometri dalla pista.