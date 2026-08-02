Aereo precipitato in Perù, cosa sono le linee di Nazca

Il tragico incidente aereo in Perù , in cui sono morte 13 persone tra cui sette cittadini italiani, è avvenuto durante un sorvolo sulle linee di Nazca. Tracciate oltre duemila anni fa nel deserto della costa meridionale peruviana, questi geoglifi sono linee tracciate sul terreno che raffigurano animali, piante e forme geometriche che si estendono per centinaia di metri

Le linee di Nazca, uno dei più grandi enigmi archeologici del mondo, sono tornate al centro dell'attenzione internazionale dopo il tragico incidente aereo che ha coinvolto un volo turistico in Perù , in cui sono morte 13 persone, tra cui sette cittadini italiani. Le autorità peruviane hanno avviato un'indagine per accertare le cause dello schianto, avvenuto durante un'escursione organizzata per ammirare dall'alto gli antichi geoglifi, patrimonio mondiale dell'Unesco. Ma cosa sono le linee di Nazca? Tracciate oltre duemila anni fa nel deserto della costa meridionale del Perù, questi geoglifi raffigurano animali, piante e forme geometriche che si estendono per centinaia di metri.

Il “mistero” delle linee di Nazca

Nonostante decenni di ricerche, il significato di queste linee tracciate sul terreno rimane in parte avvolto nel mistero. Oltre a essere uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo, esempio dell'universo magico-religioso millenario delle società precolombiane del Perù, questi geoglifi rappresentano anche un luogo denso di enigmi, capace di attirare ogni anno circa 100mila turisti affascinati dalle enormi figure geometriche incise dagli abitanti indigeni tra l'VIII secolo a.C. e l'VIII secolo d.C.. Situato nelle pianure desertiche del bacino del Rio Grande de Nasca, il sito archeologico si estende su una superficie di circa 75mila ettari.

Le figure rappresentate

Un'area su cui, per quasi 2.000 anni ininterrotti, gli abitanti hanno inciso migliaia di gigantesche figure zoomorfe, come balene e scimmie, e piante, come cactus e fiori. Ma compaiono anche precise figure geometriche, come triangoli, o antropomorfe, come il cosiddetto “Astronauta”, la figura umanoide alta 30 metri dotata di grandi occhi e scolpita su un fianco di una collina. Si tratta di figure il cui significato esatto continua a essere un enigma per gli archeologi.

L'origine delle linee

Secondo alcune teorie, le linee sarebbero state tracciate per indicare risorse d'acqua sotterranee o antichi canali. Stando ad altre ipotesi, avrebbero avuto la funzione di definire i percorsi per riti religiosi durante feste sacre e cerimonie comunitarie. Gli studiosi hanno più volte sottolineato la funzione astronomica, poiché i disegni puntano verso il Sole o le stelle durante i solstizi e gli equinozi, formando una sorta di gigantesco calendario. Dichiarate sito Unesco nel 1994, le linee di Nazca sono, come conferma l'agenzia Onu, “autentiche” e ciò è dimostrato dal metodo con cui sono state disegnate, "rimuovendo gli strati di ghiaia superiori per rivelare la roccia sottostante più chiara".