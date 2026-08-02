Incidente aereo in Perù, chi sono le 7 vittime italiane. FOTO

Sette turisti italiani, appartenenti a due famiglie della Brianza, sono morti nello schianto di un piccolo aereo turistico diretto verso le linee di Nazca, nel sud del Perù. Le vittime sono i componenti delle famiglie Gianturco, di Monza, e Angelucci, di Seregno. Nell’incidente hanno perso la vita complessivamente 13 persone. Ecco chi erano le sette vittime italiane.