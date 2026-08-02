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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, la crisi migratoria a Ceuta: mentre l'exclave spagnola torna alla normalità, si infiamma lo scontro politico. Il premier Sanchez: "Stop a Schengen dettato da ignoranza". Martedì videocall dei ministri dell'Interno dell'Ue sulla vicenda. Poi, restando all'estero, lo schianto aereo in Perù. Media: "Ci sono sette morti italiani"

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20260801 - CRONACA | NAPOLI - POZZUOLI - Varie terremoto - ANSA/ FELICE DE MARTINO

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