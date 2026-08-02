Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, la crisi migratoria a Ceuta: mentre l'exclave spagnola torna alla normalità, si infiamma lo scontro politico. Il premier Sanchez: "Stop a Schengen dettato da ignoranza". Martedì videocall dei ministri dell'Interno dell'Ue sulla vicenda. Poi, restando all'estero, lo schianto aereo in Perù. Media: "Ci sono sette morti italiani"
- Mentre a Ceuta sistemano le barriere di dissuasione in mare per evitare altri ingressi, i ministri dei Paesi Ue si preparano al vertice sui migranti, in programma martedì. Divisi i leader, con il premier spagnolo Sánchez che attacca: "Lo stop a Schengen dettato da interessi politici o da ignoranza". Due processi al mese per corruzione in Italia, l'analisi dell'Anac per il 2020-2025: "Le donne più integre".
- L’emergenza a Ceuta, con oltre cento migranti morti, sarà affrontata martedì dai ministri degli Interni dei Paesi Ue dopo una lettera della premier Meloni e altri 21 leader europei. Il governo spagnolo attacca la decisione dell’Italia di sospendere Schengen: "Un'azione imperdonabile". Mosca, bomba in un bar-caffè durante il party del capo dell’Aeronautica: "Atto di terrorismo".
- Ceuta, la strage in mare: mentre l’Europa si divide, gli annegati salgono a 84. In tremila resistono nascosti negli scantinati. Il premier spagnolo Sanchez: "Lo stop a Schengen dettato da interessi politici o da ignoranza". E poi vola in vacanza. Cominciati i controlli a Fiumicino e Malpensa. Martedì vertice dei ministri degli Interni dell'Ue: con la presidente del Consiglio Meloni 21 leader, il presidente francese Macron guida il fronte del no.
- Migranti, vertice Ue d'urgenza: martedì summit dei ministri dell'Interno dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 Paesi chiedevano "risposte coordinate". Europa in campo, dunque, sull'emergenza Ceuta: la premier Meloni guida il fronte dei falchi. Il primo ministro spagnolo Sanchez: "Speculazioni politiche". La segretaria del Pd Schlein e il presidente del M5s Conte ritengono che lo stop a Schengen sia pericoloso. Deep fake, stretta dell'Europa: obbligo di marcare le immagini.
- Inter, dammi di più: il tecnico nerazzurro Chivu vuole altri giocatori di livello, un esterno destro e una squadra coraggiosa. Col City vittoria ai rigori, brilla Stankovic. Un secolo di Napoli: festa dei 100 anni con De Laurentiis, che ad Allegri promette un "regalo Champions". Infantino ci ripensa: non vende più il Mondiale, ma l'Uefa lo scarica. L'idea del Milan: la curva Sud dedicata al capitano Baresi appena scomparso. Cardinale martedì ai funerali.
- Alajbegovic c'è: botto da Juve, perfezionato l'accordo con il Bayer. Il giocatore è già a Torino. Il gioiello bosniaco è accompagnato da Pjanic: è costato 35 milioni, contratto fino al 2031. Per i tifosi è già "Kerim the dream". Ai dettagli anche per Kolo Muani con il Psg. Capitolo portiere: Vicario sorpassa Suzuki. Inter, Romero e Jones: Ausilio insiste per chiedere altri due colpi dalla Premier.
- Juve, che Klasse: Letsch, il tecnico che ha lanciato il bosniaco Alajbegovic al Salisburgo, parla di "coppia show" tra Kerim e Kenan Yildiz. "Spalletti troverà il modo di farli coesistere", spiega. Kolo Muani, il ritardo e poi il via libera del Psg: arriva a titolo definitivo e partirà per la tournée. Adzic verso il Cagliari. Schermaglie con il Napoli: Manna dice no a Gatti per Olivera. Opzione Vanja per il portiere, resiste Vicario.
- Spagna invasa, Sanchez al mare. A Ceuta la tensione resta altissima, ma il premier attacca la Meloni. Poi scappa alle Canarie e pubblica un video in cui parla di musica. L'Ue sceglie la linea italiana contro l'invasione. Benzina, i furbetti dell'esodo: il governo studia altri aiuti. Raffinerie e aumento del greggio "mangiano" il taglio delle accise: anche la verde sfiora i 2 euro al litro. Martedì un nuovo Cdm.
- Il secondo trimestre conferma la forza di Big Tech sul piano dei numeri: Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft hanno realizzato tutti assieme un giro d'affari di 580,6 miliardi di dollari (+20,4%) e un utile operativo di 163,3 miliardi (+22,4%). Ma spunta una potenziale mina nei conti: i big hanno accumulato 1.650 miliardi di impegni legati alla costruzione dell’infrastruttura per l’AI: voci riportate nelle note dei file consegnati alla Sec, ma non nello stato patrimoniale.
- Guerra infinita, a Kiev altre armi tra un mese: tredicesimo pacchetto in arrivo. Arsenali vuoti e Lega contraria, ma la premier Meloni e il ministro della Difesa Crosetto vogliono inviare difese aeree. Kiev, colpita dai russi, invoca i Patriot: no da parte del presidente americano Trump. L'Italia nega a Kiev l'estradizione dell'oppositore del leader ucraino Zelensky: "I suoi diritti lì non sarebbero garantiti"
- Giorgia matador: altro che Italia isolata, la lettera della premier sui migranti è stata sottoscritta da altri 21 leader europei. Vertice tra i ministri dell'Ue martedì. Solo il Pd difende Sanchez. Ceuta nel caos, ma Pedro va in ferie alle Canarie e parla di musica sui social. La lunga vendetta di Israele contro il killer del 7 ottobre: eliminati 2.500 terroristi. Vallanzasca, ultimo atto: l'ex boss in una Rsa, non tornerà più in carcere.
- Migranti, l'Europa si spacca in due. La requisitoria di Madrid: "Sospendere Schengen? Una scelta imperdonabile, dettata da pregiudizio". La premier Meloni lancia una lettera (firmata da 22 Paesi Ue) per "una risposta coordinata" sull’immigrazione. A Ceuta tragedia infiinita: affiorano altri 17 corpi, il bilancio delle vittime sale a 84. L’Albania in piazza smaschera Rama: "Ci sta svendendo".
- Ceuta, Europa? Per la Corte Suprema spagnola i respingimenti via mare sono illegittimi. La pronuncia, seppure in linea con l'Ue, permette implicitamente l'accesso. Così nell'exclave sono arrivati 50mila migranti. Il premier spagnolo Sanchez: "Violata la sovranità". L'Italia sospende Schengen con la Spagna: il Viminale chiude le frontiere.
- Di fronte al caos spagnolo (60mila arrivi di migranti, 48mila già rientrati) emergono due demagogie: autolesionismo della chiusura (se succedesse a noi?) e pazzia della rimozione (i guai non si risolvono, si negano). Ma la soluzione c'è: più Europa. Il triangolo di Ceuta: dietro la crisi riaffiorano il Sahara occidentale e la rivalità tra Marocco e Algeria. La versione del presidente americano Trump: la Casa Bianca salta sul caos in Spagna, c'entra il rapporto con Sanchez e quello col Marocco.
- Migranti, l'Europa si chiude: in mare spuntano barriere. La premier Meloni e 21 capi di Stato chiedono una risposta coordinata all'emergenza di Ceuta. Scontro con la Spagna, che cerca di bloccare arrivi a nuoto ma critica lo stop a Schengen. Aereo si schianta in Perù, media locali: "Tredici morti, tra cui sette turisti italiani". Il velivolo, secondo quanto informano le testate peruviane, era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto al famoso sito delle Linee di Nazca. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali.
- La premier Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice dei ministri degli Interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti (tranne 84 annegati) e la crisi era fasulla, ma non importa: l'armata delle destre contro Sánchez è partita e l’Italia la guida. Bologna porta in piazza le sue ferite: l'anniversario della strage e le tensioni dopo la morte di Fakir.