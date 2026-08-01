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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24

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Diversi gli argomenti affrontati dalle aperture dei giornali. In primis il tema migranti con le migliaia di persone arrivate a Ceuta e la decisione dell’Italia di sospendere di Schengen con la Spagna. Spazio anche agli accordi fra Hamas e Israele e al sisma nei Campi Flegrei. Poi gli addii a Franco Baresi e Don Mazzi

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Il fiume Po in secca, all'altezza del ponte Vittorio, dove si sono formate degli isolotti per la drastica diminuzione della portata dovuta alla prolungata siccità. Torino 30 luglio 2026 ANSA/TINO ROMANO

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