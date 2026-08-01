Diversi gli argomenti affrontati dalle aperture dei giornali. In primis il tema migranti con le migliaia di persone arrivate a Ceuta e la decisione dell’Italia di sospendere di Schengen con la Spagna. Spazio anche agli accordi fra Hamas e Israele e al sisma nei Campi Flegrei. Poi gli addii a Franco Baresi e Don Mazzi