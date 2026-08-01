Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi gli argomenti affrontati dalle aperture dei giornali. In primis il tema migranti con le migliaia di persone arrivate a Ceuta e la decisione dell’Italia di sospendere di Schengen con la Spagna. Spazio anche agli accordi fra Hamas e Israele e al sisma nei Campi Flegrei. Poi gli addii a Franco Baresi e Don Mazzi
- Apertura con titolo : "Migranti, una crisi europea". A Ceuta 50mila arrivi e 48mila rimpatri. Sánchez: Spagna sotto attacco. Roma sospende Schengen. Dura replica di Madrid: rispettate i trattati. La solidarietà di Parigi e Londra. Spazio anche alla morte di Franco Baresi - "Addio, Capitano. La leggenda di Franco Baresi" - e a quella di Don Mazzi, "il ribelle che salvava vite".
- Apertura con titolo "L'Europa si è fermata a Ceuta". Nell'exclave arrivati 50mila migranti, 48mila già rientrati, 57 annegati. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Ue divisa. Sánchez accusa: "Un attacco alla nostra sovranità nazionale" La crisi spinta dal Marocco: l'ombra del favore fatto a Trump. Spazio poi a "Campi Flegrei, la scossa più forte. Feriti e danni (con tanta paura)". E ancora "Franco Baresi, capitano per sempre".
- Apertura su Ceuta con titolo "L'Italia blinda le frontiere". Poi spazio a "Trump: accordo su Gaza. Hamas rinuncerà alle armi" e "Addio Baresi, per sempre libero". E ancora "Meloni arruola i governatori, Cirio e Fedriga in lista nel 2027" e "Bpm si sfila, Intesa più vicina a Montepaschi".
- Apertura su Ceuta con titolo "Italia-Spagna, lite sui confini". Poi "Mps-Bpm, stop al dossier fusione", il terrempto ai Campi Flegrei - "Sisma del 4.7, paura a Napoli, dopo la scossa crolli e 8 feriti" - e l'addio a Franco Baresi.
- Apertura e prima pagina tutta dedicata a Baresi con titolo "Mio capitano", Franco Baresi 1960-2026. Era il Piscinin, poi ha fatto la storia. Ha vinto tutto e col suo Milan è sceso anche in B. Il nostro calcio perde un gigante".
- Prima pagina tutta su Baresi anche per il Corriere dello Sport: "Addio capitano 6 per sempre. Franco Baresi, l'eleganza diventata leggenda". Il Milan e il calcio italiano in lacrime: "Perso un battito del nostro cuore". Aveva 66 anni: stile, carisma e 21 trofei.
- Altra prima pagina tutta dedicata a Baresi con titolo "Un Capitano". Poi tanti gli approfondimenti: "Il carisma, il suo Milan e quel coro nato per lui", "La B e il numero 6 ritirato. Piscinin, libero per sempre", "Lo spazio e l'amicizia col grande regista Herzog", "Il pianto di Pasadena: il coraggio dell'eroe", "I suoi silenzi come urla. E se alzava il braccio", "Le 39 rose rosse all'Heysel da un campione d'umanità".
- Apertura con titolo "Confini blindati", l'Italia sospende Schengen con Madrid. Poi "Addio Baresi, cuore Milan. Il Capitano per sempre" e " Terremoto, para ai Campi Flegrei: dieci feriti, danni agli edifici".
- Apertura con titolo "Mps-Bpm, stop al dossier fusione", il cda di Piazza Meda: consultazioni interrotte, ora focus sul piano strategico. La decisione dopo i paletti del socio Agricole: "Difficile che l'operazione crei valore". Spazio anche a "Transizione 4.0, arriva la proroga per presentare le comunicazioni".
- IL FATTO QUOTIDIANO
- Apertura con titolo "Volevano rifilarci i migranti". Ceuta invasa, il "rosso" Sanchez contestato promette di cacciare i marocchini. Poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen. E il Pd si schiera con Madrid. Poi spazio a "Come imparare a vivere senza Baresi" e "Tutte le novità sulle tasse: tre decreti in arrivo".
- Apertura su Ceuta e Schengen con titolo "Migranti, la pagliacciata di Meloni. Scontro diplomatico con la Spagna". Poi spazio a "Scandali e miliardi. Il grande business dei dati biometrici".
- Apertura con titolo "Ceuta, Europa?". Per la Corte Suprema spagnola i respingimenti via mare sono illegittimi. La pronuncia, seppur in linea con l'Ue, permette implicitamente l'accesso. Così nell'exclave sono arrivati 50mila migranti, Sánchez: "violata sovranità". L'Italia sospende Schengen con la Spagna: il Viminale chiude le frontiere.
- Edizione del weekend de Il Foglio con diversi temi: "I due populismi sul panico a Ceuta", "Pazza idea: l'Albania per aiutare Sánchez", "La seconda fase a Gaza e perché Israele non tornerà al 6 ottobre".
- Apertura su Ceuta con titolo "Spagna, è crisi migratoria. E l'Italia chiude le frontiere". Spazio anche a "Terremoto ai Campi Flegrei. Scossa più forte di sempre" e "Addio a Franco Baresi. L'omaggio del mondo alla leggenda rossonera.
- Apertura su Ceuta con titolo "L'ora nera". Poi "L'accordo su Gaza non è così 'storico'", Trump gioisce: "Hamas disarma" ma Israele non intende ritirare l'esercito.