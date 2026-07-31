È morto don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus. FOTO

È morto a 96 anni don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus, impegnata nell’accoglienza dei giovani e nel contrasto alle dipendenze. Si è spento il 31 luglio nella sua storica casa all’interno del Parco Lambro, a Milano. Ecco le immagini che ripercorrono la sua attività pubblica e sociale.