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È morto don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus. FOTO

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È morto a 96 anni don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus, impegnata nell’accoglienza dei giovani e nel contrasto alle dipendenze. Si è spento il 31 luglio nella sua storica casa all’interno del Parco Lambro, a Milano. Ecco le immagini che ripercorrono la sua attività pubblica e sociale. 

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