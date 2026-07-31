È morto don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus. FOTO

È morto a 96 anni don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus, impegnata nell’accoglienza dei giovani e nel contrasto alle dipendenze. Si è spento il 31 luglio nella sua storica casa all’interno del Parco Lambro, a Milano. Ecco le immagini che ripercorrono la sua attività pubblica e sociale.
- Don Antonio Mazzi a bordo di un’imbarcazione, con una barca a vela e il suo equipaggio sullo sfondo.
- Don Antonio Mazzi durante una cerimonia pubblica insieme ai volontari dei City Angels, riconoscibili dalle uniformi rosse e dai baschi blu.
- Don Antonio Mazzi riceve un’onorificenza della Regione Lombardia durante una cerimonia istituzionale. Accanto a lui il governatore Attilio Fontana.
- Don Antonio Mazzi posa accanto a un operatore con una videocamera professionale, testimonianza della sua lunga presenza nel mondo della comunicazione.
- Don Antonio Mazzi sorride durante una cerimonia insieme al preisdente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Mara Venier.
- Don Antonio Mazzi posa con una donna durante un appuntamento pubblico
- Un primo piano di don Antonio Mazzi davanti a una grande croce, simbolo della sua vocazione.
- Don Antonio Mazzi seduto sul prato, accanto a una siepe modellata per comporre il nome Exodus.
- Don Antonio Mazzi ritratto nel giardino di una struttura residenziale di Exodus.
- Don Antonio Mazzi mostra il volume “Come rovinare un figlio in dieci mosse”, dedicato al rapporto tra genitori e figli.
- Don Antonio Mazzi con alcuni fogli e una penna tra le mani durante un incontro pubblico.
- Don Antonio Mazzi interviene al microfono durante una celebrazione insieme ai volontari dei City Angels e ad altri religiosi.
- Don Antonio Mazzi saluta con affetto Antonio Di Pietro, magistrato simbolo di mani pulite ed ex ministro.
- Don Antonio Mazzi parla al microfono e alza due dita in segno di vittoria durante un evento.