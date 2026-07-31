Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'ondata di caldo
Arrow-link
Arrow-link

Ondata di caldo: picchi di 40 gradi, bollino rosso in 11 città, domani in 19. LIVE

live Cronaca
©Ansa

La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. Il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi: toccheremo 41° gradi a Terni e 40° a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il Centro-Nord, e rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità, ed ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche 'l'effetto afa': a causa della forte umidità, le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute: oggi sono 11 e domani salgono a 19. Il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi: toccheremo 41° gradi a Terni e 40° a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il Centro-Nord, e rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente. Gli indici biometeorologici mettono infatti in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità. Ci sono zone dove il termometro non raggiungerà i 40 gradi, ma l'umidità alle stelle renderà l'aria irrespirabile, facendo schizzare la temperatura percepita a livelli critici. Massima attenzione nella Pianura Padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della Campania settentrionale, Sardegna e Sicilia. A macchia di leopardo si avranno zone con temperature percepite di quasi 44° gradi. Intanto, la condizione di siccità del bacino del Po peggiora e il livello di severità idrica diventa "alto".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta. FOTO

Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta. FOTO

Vai al contenuto

Siccità, Piemonte dichiara stato emergenza per crisi idrica

Procedura per attivazione all’ordine del giorno della Giunta di lunedì prossimo. La Regione Piemonte dichiara lo stato di emergenza regionale legato alla crisi idrica, prima applicazione della legge che il Piemonte ha approvato nel mese di giugno per intervenire più tempestivamente in situazioni di emergenza. È quanto emerso durante la riunione del Tavolo siccità convocato dall’assessore all’Emergenza idrica della Regione Piemonte, Matteo Marnati, con la partecipazione delle Direzioni regionali Giunta, Agricoltura, Opere pubbliche e protezione civile Ambiente, Commercio, di Arpa Piemonte, delle Province, delle Prefetture, degli enti di gestione delle Aree protette piemontesi, di Anbi Piemonte, degli enti di governo e gestione del servizio idrico integrato e delle associazioni agricole. 

Po, peggiora la siccità: oltre 100 Comuni in difficoltà idrica. FOTO

Po, peggiora la siccità: oltre 100 Comuni in difficoltà idrica. FOTO

Vai al contenuto

Caldo estremo, come vestirsi per combattere le alte temperature

Caldo estremo, come vestirsi per combattere le alte temperature

Vai al contenuto

Cronaca: Ultime notizie

Caldo, oggi bollino rosso in tre città. Domani saliranno a 11

Cronaca

Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e si colorano di rosso le città...

Crolla una palazzina a Messina: 3 feriti e 6 dispersi

Cronaca

Si fa strada l'ipotesi del cedimento strutturale. I soccorritori al lavoro tra le macerie. Una...

Rovigo, si tuffa nel Po per salvare la figlia e non riemerge

Cronaca

Un uomo di 34 anni, originario della Moldavia, risulta attualmente disperso dopo essersi buttato...

Delitto di via Poma, negative analisi su Dna di 8 persone mai indagate

Cronaca

Gli esami, secondo quanto ricostriuto da fonti investigative, sono stati eseguiti a giugno. Il...

Caso Almasri, il ministro Nordio invia le carte alla Procura generale

Cronaca

La trasmissione del fascicolo sulla richiesta di arresto del generale libico è avvenuta a pochi...

Cronaca: i più letti