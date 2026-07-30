Caso Almasri, il ministro Nordio invia le carte alla Procura generale

Avs: “Nordio smascherato, si dimetta”

Sulla questione si sono espressi Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Nordio è stato smascherato. Per mesi ha difeso l'indifendibile, rivendicato poteri che non aveva e raccontato al Parlamento una versione falsa per coprire una delle pagine più vergognose di questo governo”, ha scritto Bonelli in una nota di Avs. “Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, è costretto a trasmettere gli atti che aveva arbitrariamente trattenuto. È la certificazione del suo fallimento politico e istituzionale”, ha aggiunto, sottolineando che “Nordio ha umiliato il Parlamento, compromesso la credibilità internazionale dell'Italia e tradito il suo ruolo. Si dimetta”. Secondo Fratoianni, “Nordio doveva trasferire subito le carte in procura per l'arresto del criminale libico". E ancora: "Un ministro che mente spudoratamente al Parlamento in un Paese normale dovrebbe dimettersi un minuto dopo. E invece è ancora lì”.

M5S: "Avevano tutti ragione, tranne Nordio e il governo Meloni"

"Dopo un anno e mezzo il ministro Nordio è stato costretto a dare torto a Carlo Nordio e ha trasmesso il fascicolo della Corte Penale Internazionale su Almasri alla Procura Generale di Roma". A dirlo, in una nota, sono i componenti del M5S nelle commissioni Giustizia, Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. "Tutta Italia gli aveva detto che era il suo dovere farlo mentre Almasri era detenuto in un carcere italiano, lui lo fa solo adesso perché la Corte costituzionale gli ha spiegato che questo era il suo compito", hanno aggiunto, rimarcando che "avevano ragione tutti tranne Nordio e il governo Meloni". E ancora: "Nel frattempo i buoi sono ampiamente scappati dalla stalla e Almasri lo hanno condannato i libici, ma alla Cpi non è stato consegnato. La giustizia domestica del suo paese, probabilmente più benevola, lo ha sottratto alla Corte Penale Internazionale e al giudizio sui gravissimi crimini di cui è accusato".