Esplosione a Messina, sventrata palazzina: feriti e 6 dispersi. LIVE

Il crollo sarebbe stato causato dallo scoppio di una bombola di gas. I soccorritori al lavoro tra le macerie. Una cliente del negozio al pianterreno: "Sono uscita in tempo, poi è crollato" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, nel primo pomeriggio di oggi. Alcune persone sono state ricoverate al Policlinico: i feriti, a quanto pare, sarebbero almeno cinque, uno dei quali più grave. I vigili del fuoco, al lavoro per i soccorsi, cercano anche sei dispersi sotto le macerie. Il procuratore di Messina si è recato sul luogo del crollo anticipando che sarà aperta un'inchiesta per capire le cause del crollo.

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Sindaco: esplosione causata da bombola di gas Il crollo della palazzina, secondo il sindaco di Messina, Federico Basile, "sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas". Il primo cittadino ha fatto sapere che sono sul posto "i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area".

C'erano lavori in corso al pianterreno Al pianterreno sarebbero stati in corso lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina. L'edificio parzialmente crollato ospita alcune abitazioni, un supermercato e un'altra attività commerciale.

Una cliente del negozio: "Uscita in tempo, poi è crollato" "Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta". Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio al pianterreno poco prima che il palazzo crollasse.