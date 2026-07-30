Esplosione a Messina, si scava alla ricerca dei dispersi. FOTO

I vigili del fuoco sono in azione nel quartiere Pistunina dove è crollata parte di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. Si cercano i dispersi, mentre diverse persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. All'origine del crollo potrebbe esserci l'esplosione di una bombola di gas, ha riferito il sindaco Federico Basile
- I vigili del fuoco sono al lavoro nel quartiere Pisturrina di Messina dove una palazzina è crollata, forse in seguito all'esplosione di una bombola di gas
- Alcune persone risultano disperse dopo il crollo dell'edificio che ospita abitazioni e locali commerciali
- Il crollo "sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas" ha scritto su Facebook il sindaco Federico Basile, che è sul posto per seguire da vicino le operazioni dei vigili del fuoco. "Ho disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza" ha aggiunto il primo cittadino
- La direttrice generale del Policlinico di Messina Elvira Amata ha reso noto che c'è un solo ricoverato in codice rosso, per le ferite riportate nel crollo dell'edificio, oltre a un paziente in codice arancione e un altro azzurro. Altri feriti sono stati portati in altri ospedali della città