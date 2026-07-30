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Esplosione a Messina, si scava alla ricerca dei dispersi. FOTO

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I vigili del fuoco sono in azione nel quartiere Pistunina dove è crollata parte di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. Si cercano i dispersi, mentre diverse persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. All'origine del crollo potrebbe esserci l'esplosione di una bombola di gas, ha riferito il sindaco Federico Basile

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Il fiume Po in secca, all'altezza del ponte Vittorio, dove si sono formate degli isolotti per la drastica diminuzione della portata dovuta alla prolungata siccità. Torino 30 luglio 2026 ANSA/TINO ROMANO

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