Messina, esplosione sventra una palazzina a Pistunina

A Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina di tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il crollo sarebbe stato causato dallo scoppio di una bombola di gas. Almeno cinque persone sono state ricoverate al Policlinico in codice rosso, mentre i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie per cercare diversi dispersi.