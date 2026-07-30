Messina, esplosione sventra una palazzina a Pistunina

A Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina di tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il crollo sarebbe stato causato dallo scoppio di una bombola di gas. Almeno cinque persone sono state ricoverate al Policlinico in codice rosso, mentre i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie per cercare diversi dispersi.
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