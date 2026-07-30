Palazzina esplosa a Messina, soccorritori al lavoro

A Messina una palazzina è esplosa a causa dello scoppio di una bombola di gas provocando diversi feriti. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. A causa della violenta deflagrazione, una parte dell'edificio di tre piani è crollata e i soccorritori stanno lavorando tra le macerie per cercare i dispersi.
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