Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 luglio: la rassegna stampa

Spazio al decreto contro il caro carburanti, che prevede uno sconto soltanto sul gasolio. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. In primo piano anche il sopralluogo di Meloni, Piantedosi e Pisani nel cantiere in Valle di Susa devastato dai No Tav. “È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo”, ha detto la premier. Tema centrale anche il caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale
- L’apertura è dedicata al sopralluogo di Meloni, Piantedosi e Pisani nel cantiere in Valle di Susa devastato dai No Tav. con il titolo “No Tav, stretta sui violenti”. In primo piano anche il decreto sul caro benzina: “Carburanti, sconto solo sul gasolio. No alla tassa sul fumo”. In spalla: “Ilva, i giudici e l’amianto: ‘Va chiusa entro 90 giorni’”. Ampio spazio al caos Italia per la scelta del nuovo ct con “Nazionale, via Maldini. In corsa per la panchina Mancini prima di Conte”. In taglio basso: “I passeggeri dei treni sui bus scortati”.
- L’apertura è dedicata al decreto contro il caro carburanti con il titolo “Mancano i soldi per abbassare il costo della benzina”. Spazio alla crisi azzurra con “La Nazionale è un flop anche senza giocare”. In evidenza anche “Meloni in Valsusa. Schlein: patto antiviolenti. Altri mille identificati, ‘ipotesi terrorismo’”. In taglio basso “Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani: ‘Stop alle brutalità’” e “Dopo Fakir il 2 agosto ora Lepore chiama la piazza delle verità”.
- L’apertura è dedicata al sopralluogo di Meloni e Piantedosi in Val di Susa con il titolo “No Tav, ipotesi terrorismo” e il reportage “Quell’odore di bruciato nel cantiere”. Al centro della prima pagina spazio al calcio con “Pasticcio Nazionale”. In evidenza anche “Mini sconto solo sul diesel. Tabacchi, no all’aumento”. In spalla “Ilva, i giudici: stop in 90 giorni. Salta l’annuncio della vendita”. In taglio alto spazio all’incontro alla Casa Bianca con “Netanyahu vola da Trump: ‘Iran, trattative in corso’”.
- L’apertura è dedicata al provvedimento sui carburanti con il titolo “Diesel giù, niente tassa sul fumo”. Al centro della prima pagina spazio al “Caos Italia, Maldini lascia Ct, Mancini più di Conte”. In evidenza anche “Meloni, blitz in Valsusa e norma anti-violenti: ‘Basta pene irrisorie’”. In taglio basso: “Ranucci, scontro premier-Schlein”. Spazio anche all’ex Ilva con “Niente più amianto in 90 giorni. Ilva, stop all’area a caldo, ora la vendita si ferma”.
- L’apertura è dedicata al fisco con il titolo “Concordato fiscale, spuntano i premi alle partite Iva che rinnovano l’adesione”. In primo piano anche “Gasolio, 17 centesimi di ribasso. Sconto in vigore fino al 6 agosto”. Al centro della prima pagina: “Ultimatum all’ex Ilva: 90 giorni per bonificare oppure si chiude”. In taglio alto “Trump torna possibilista sull’accordo con l’Iran. Oggi vede Netanyahu”. In spalla spazio agli scontri in Val di Susa con “Meloni: ‘Violenza organizzata, uno Stato normale non la può tollerare’”.
- L’apertura è dedicata al caos Nazionale con “Italia da rifare”, “Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono. Dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico. In pole l'ex ct che lasciò tra le polemiche”. Spazio anche all’editoriale “Meglio sia finita. La questione morale deve valere per tutti”. In taglio alto spazio al mercato nerazzurro con “Inter, ecco Stones”. In taglio basso “Super sfida Antonelli-Hamilton. Mondiale a suon di novità”. In spalla l’intervista a “Svilar: ‘Sarà una Roma top. Anche in Champions’”.
- L’apertura è dedicata alle misure economiche del governo con il titolo “Meno tasse, ecco come si fa. Smentiti i gufi Conte e Schlein”. Il campo largo “parla di pressione fiscale record, ma sbaglia. Il governo lavora allo scostamento”. In taglio alto: “No Tav, la regia di Askatasuna. Meloni: ‘Noi non arretriamo’”. Spazio anche al caso della Flotilla con “La Flotilla piange Abdul. E la sinistra lo giustifica”. In primo piano la crisi della Nazionale con “Nazionale, corsa Mancini-Conte. Ma adesso basta con la palude”.
- L’apertura è dedicata al decreto sui carburanti con il titolo “Carburanti, primo sconto. Ma vale solo per il gasolio”. In taglio alto “Meloni nei cantieri Tav: ‘Violenza organizzata’”. Al centro della prima pagina spazio alla crisi della Nazionale con “L’Italia nel pallone”. In evidenza anche “Nuove incursioni in Cisgiordania. Netanyahu da Trump”. In taglio basso: “Disastro in Gironda, Sos Europa”. “Il peggior rogo da mezzo secolo”.
- L’apertura è dedicata al decreto contro il caro carburanti. con il titolo “Spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo”. In taglio alto: “Mons. Ricchiuti: ‘Il bellicismo del Pd fa scappare gli elettori’”. In evidenza anche “Sfilata di Meloni in Val di Susa e lite sulla nuova legge”. Spazio al caso Moro con “Caso Moro, nuova pista: ‘In via Fani mister X col mitra’”. In taglio basso: “Disastro Malagò: Maldini-Leonardo saltano con Pirlo”.
- In taglio alto: “Il rischio bancario offrirà altre sorprese ma già oggi consegna una certezza: il mercato ha messo la politica in tribuna. Storie, chicche e futuro”. In evidenza “I forni di Meloni: sconti su accise, caos Ilva. Il broncio di Giorgetti”. Al centro della prima pagina spazio alla guerra in Ucraina con “L’elefante nella ‘kill zone’”. In spalla: “I nemici dei Pride”. In taglio basso spazio alla Nazionale con “Il miracolo involontario di Pirlo: unire l’Italia. Ora il nuovo ct”.
- L’apertura è dedicata alla Cisgiordania con il titolo “Predoni di Stato”, “I coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta: la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano”. In spalla: “Nessuna mela marcia, questo è Israele”. In primo piano anche “Carburanti, ‘sconticino’ solo sul diesel”. Spazio all’ex Ilva con “Ex Ilva, l’area a caldo va chiusa”. In taglio basso: “La destra invoca reati creativi contro i No Tav”.
- L’apertura è dedicata ai casi No Tav e Ranucci con il titolo “Fuori dal tunnel”, “Servizi segreti, caos dai No-Tav a Ranucci: fare luce sui misteri”. In spalla: “Il Gattopardum arriva in Senato, Meloni pronta al faccia a faccia”. In evidenza anche “Valanga di firme contro il ‘clima di delegittimazione’”. Spazio alla guerra nel Golfo con “Trump ferma i raid contro l’Iran. Oggi incontra Bibi”. In primo piano anche “Terrorismo islamista. L’appello di Lombardi: ‘L’Occidente reagisca’”.
- L’apertura è dedicata al decreto contro il caro carburante con il titolo “Benzina, lo sconto è invisibile. Meloni punta solo sulla sicurezza”. In spalla: “Caso Fakir. Così la destra criminalizza il civismo”. Spazio alla crisi azzurra con “Se nel pallone ci finisce la Nazionale”. In evidenza anche “Il clima brucia. In Europa è corsa contro gli incendi”. In taglio basso: “Affitti, il Garante boccia Crosetto: ‘Le inchieste di Domani corrette’”.
- In apertura “Elly Pinocchia smascherata”, “Schlein su Ranucci: ‘Mai fatti collegamenti fra governo e mandanti’. E Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza”. Spazio anche a “Vergogna Flotilla: uno dei leader inneggia al killer del gay pride di Berlino”. Al centro della prima pagina spazio al caos Nazionale con “Via Pirlo e Maldini. E la sinistra va nel pallone pure sulla Nazionale”. In evidenza anche “Arriva lo «sconto» sul prezzo del diesel”. L’editoriale: “Contro la Tav mille terroristi a piede libero”.
- L’apertura è dedicata alla crisi della Nazionale con il titolo “Pirlo bocciato. Tutto da rifare”. “Maldini e Leo si dimettono. Mancini favorito su Conte”. In taglio basso: “Inter, arriva Stones”. In spalla spazio al mercato della Roma con “Castro da Gasp, Dovbyk a Bologna”. In evidenza anche “Difesa Napoli: avanza Badiashile”.
- In taglio alto spazio al mercato della Juventus con il titolo “Non solo Kolo”. In apertura la crisi della Nazionale con “Mancini o Conte dopo la farsa”. In spalla: “Toro, preso Comuzzo! E Cömert arriva oggi”. Spazio al mercato dell’Inter con “Stones ha scelto l’Inter per 8 milioni”. In taglio basso: “Miniera scherma. Favaretto d’oro, Errigo d’argento”.