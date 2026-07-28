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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 luglio: la rassegna stampa

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Spazio al decreto contro il caro carburanti, che prevede uno sconto soltanto sul gasolio. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. In primo piano anche il sopralluogo di Meloni, Piantedosi e Pisani nel cantiere in Valle di Susa devastato dai No Tav. “È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo”, ha detto la premier. Tema centrale anche il caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale

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