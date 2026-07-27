Come riportato da Sky Sport, tutte le pratiche dell'entourage di Pirlo e gli incontri in programma a Roma oggi sono stati interrotti dopo il caso-Russia. Viste le pressioni politiche, il presidente della Figc Malagò non ha dato al momento il via libera a procedere: una decisione che potrebbe portare alla fine prematura anche del lavoro di Maldini e Leonardo

Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Come riportato da Sky Sport, tutte le pratiche dell'entourage di Pirlo e gli incontri in programma a Roma erano sono stati interrotti. ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ). E la conferma è arrivta poi direttamente da Pirlo, che in una serie di storie su Instagram ha detto di "aver appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana". In precedenza legali di Pirlo e lo stesso allenatore sui social avevano provato a chiarire la posizione legata alla collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive: tuttavia, viste le pressioni politiche, il presidente della Figc Malagò non ha dato al momento il via libera a procedere. Si tratta di una decisione che potrebbe portare alla fine prematura anche del lavoro di Maldini e Leonardo in Figc.

Il caso dell’accordo con Fonbet

Il caso, spiega ancora Sky Sport (TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA), ruota intorno all’accordo commerciale di Andrea Pirlo con Fonbet, il principale colosso russo delle scommesse sportive. L'ex centrocampista ricopre infatti il ruolo di global ambassador per l'azienda. Una posizione ha scatenato una bufera di dichiarazioni politiche e forti pressioni istituzionali: dopo approfondimenti legali effettuati dalla Federcalcio, il Presidente della Figc Giovanni Malagò aveva dunque deciso di fermare le trattative. Al centro dello stop motivi di opportunità politica e istituzionale, legati alle scommesse e ai delicati equilibri geopolitici internazionali.

Le parole di Pirlo su Instagram

Lo stesso Andrea Pirlo era intervenuto in precedenza su Instagram per spiegare la sua posizione: “Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come ct”, ha detto l’ex allenatore di Juventus e Sampdoria. “Nel corso della mia carriera ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico”.