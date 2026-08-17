Morto Alex Fiorio, figlio di Cesare e campione di rally con la Lancia

L'ex pilota di rally, figlio di Cesare Fiorio, è morto a 61 anni dopo aver combattuto contro un tumore. Vice campione del mondo con la Lancia nel 1989 alle spalle di Miki Biasion, era arrivato all'automobilismo dopo un infortunio che da giovane lo aveva costretto a lasciare lo sci agonistico. L'annuncio dell'Aci ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'automobilismo italiano è in lutto per la morte di Alessandro "Alex" Fiorio, ex pilota di rally e figlio di Cesare Fiorio, storico dirigente della Lancia. Aveva 61 anni ed è stato stroncato da un tumore, la cui diagnosi aveva reso nota nei mesi scorsi. L'annuncio è arrivato dall'Automobile Club d'Italia con una nota.

La carriera Nato a Torino il 10 marzo 1965, Fiorio si era avvicinato ai motori dopo che un infortunio lo aveva costretto ad abbandonare in gioventù lo sci agonistico. Al volante della Lancia ha costruito una carriera di primo piano: nel 1987 si laurea campione del mondo nel Gruppo N, poi conquista il terzo posto assoluto nel Mondiale rally del 1988 e il secondo nel 1989, chiudendo alle spalle di Miki Biasion. È rimasto una delle figure più amate e riconoscibili del rally italiano, punto di riferimento per una generazione di appassionati.