Dopo che alcuni esponenti della curva hanno mancato di rispetto durante il minuto di silenzio alla memoria di Sandro Mazzola, la Juventus è stata multata per 10 mila euro. La sanzione del Giudice Sportivo è arrivata dopo l’episodio avvenuto prima del fischio d’inizio di Juventus-Atalanta, di domenica sera, finita 2-0.

Durante il minuto di raccoglimento per ricordare la bandiera dell’Inter Sandro Mazzola, morto a 83 anni, tra gli applausi c’è chi ha “macchiato” il ricordo: in curva sud, alcuni sostenitori bianconeri si sono girati di spalle verso il campo e altri hanno cantato cori per Scirea e Agnelli. La sanzione del Giudice sportivo è comunque attenuata “viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio”.