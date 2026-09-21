Centinaia di tifosi si sono riuniti davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la storica bandiera dell'Inter morta a 83 anni. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro. Presenti alle esequie tanti ex nerazzurri, tra cui Aristide Guarneri e Giuseppe Bergomi. "Il tuo nome resta tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra Curva. Ciao Sandro", hanno scritto gli ultras nerazzurri