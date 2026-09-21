I funerali di Sandro Mazzola a Milano, le foto dell'ultimo saluto alla bandiera dell’Inter
Centinaia di tifosi si sono riuniti davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la storica bandiera dell'Inter morta a 83 anni. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro. Presenti alle esequie tanti ex nerazzurri, tra cui Aristide Guarneri e Giuseppe Bergomi. "Il tuo nome resta tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra Curva. Ciao Sandro", hanno scritto gli ultras nerazzurri
- Centinaia di tifosi si sono riuniti davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la storica bandiera dell'Inter morta il 19 settembre all'età di 83 anni.
- I tifosi hanno voluto ricordare la leggenda nerazzurra con un grande striscione posizionato fuori dalla basilica. "Il tuo nome resta tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra Curva. Ciao Sandro", hanno scritto gli ultras nerazzurri.
- Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro, tra momenti di profondo raccoglimento. Sopra la bara sono stati disposti rose e ranuncoli bianchi, insieme alla storica maglia numero 8 che Sandro Mazzola ha indossato.
- Presenti alle esequie tanti ex nerazzurri, tra cui Aristide Guarneri, campione d'Europa con l'Italia nel 1968 e due volte vincitore della Coppa dei Campioni con Mazzola, e poi Giuseppe Bergomi, Francesco Toldo e Ivan Ramiro Cordoba, Esteban Cambiasso. Anche Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha fatto il suo ingresso in basilica, poco prima del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.
- Nella giornata dei funerali della leggenda dell'Inter, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino, disponendo le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione della comunità milanese.
- Presente alle esequie, il presidente della Ficg Giovanni Malagò ha ricordato Mazzola. "Ricordo quando ero al mare, avevo dieci anni, per Italia-Germania 4-3, un piccolo televisore, ci siamo innamorati di quell'Italia e del calcio. Grazie Sandro", ha detto davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio.
- Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ricordato la bandiera nerazzurra: "Una leggenda che se ne va, un personaggio che ha generato tante emozioni". Poi ha aggiunto: "Il dovere principale è preservare i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, anche a quelli del nostro settore giovanile". Per Marotta, Mazzola "ha impersonificato questi valori che sono molto importanti per la vita futura dei nostri ragazzi".
- "La sua umanità che lo ha reso amabile e apprezzato da tutti", ha ricordato monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali. "Questo è il santuario di sant'Ambrogio e dei milanesi. Qui i milanesi ritrovano le radici religiose e civili. Milano e i milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città. È l'occasione per dire grazie e riconoscersi in un uomo e nei suoi valori", ha aggiunto Faccendini.
- Il monsignor ha poi ripercorso la vita di Mazzola da "l'infanzia rattristata dalla perdita del padre, i primi calci qui vicino, poi il rapporto fortissimo con l'Inter che per lui è stata come una mamma". Poi ha aggiunto: "È diventato un campione, i trofei e la staffetta con Rivera. Ha avuto un fortissimo attaccamento alla famiglia che ha dato un grande equilibrio a Sandro con cui ha affrontato la stagione difficilissima della malattia in modo sereno".
- A partecipare ai funerali sono stati anche l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali e il ds bianconero Ricky Massara, accolti dagli applausi di alcuni tifosi dell'Inter, dopo che una parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo durante Juventus-Atalanta, non rispettando il minuto di raccoglimento. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e Daniele Massaro.