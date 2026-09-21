Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I funerali di Sandro Mazzola a Milano, le foto dell'ultimo saluto alla bandiera dell’Inter

Sport fotogallery
13 foto
©Ansa

Centinaia di tifosi si sono riuniti davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la storica bandiera dell'Inter morta a 83 anni. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro. Presenti alle esequie tanti ex nerazzurri, tra cui Aristide Guarneri e Giuseppe Bergomi. "Il tuo nome resta tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra Curva. Ciao Sandro", hanno scritto gli ultras nerazzurri

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sport: Ultime gallery

Ronaldo compie 50 anni, carriera e vittorie del Fenomeno brasiliano

Sport

Spegne 50 candeline il fuoriclasse brasiliano, l'uomo che più di tutti, prima di Messi e Cr7, ha...

10 foto

US Open 2026, i vip visti sugli spalti: da Kaia Gerber ad Anna Wintour

Sport

Sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium, dove si sono svolti gli Us Open 2026, non sono mancati...

25 foto

Stipendi calciatori Serie A 2026/2027, la classifica dei più pagati

Sport

Nella top ten ci sono cinque calciatori che giocano nell’Inter, due nella Juventus, due nel...

11 foto

Erling Haaland e il nuovo taglio di capelli corti: addio look vichingo

Sport

Il norvegese ha detto addio ai suoi iconici capelli lunghi da vichingo. Poco prima del debutto...

11 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open...

58 foto
Jannik Sinner

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    HUAWEI FreeBuds Neo, alta risoluzione a un prezzo contenuto

    Daniele Semeraro

    Ukmto: "Colpita petroliera in transito a Hormuz, due feriti lievi"

    live Mondo

    La petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a due...

    Ucraina, Trump: Mosca senza controllo raffinerie, guerra finisca. LIVE

    live Mondo

    Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno sei morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore,...