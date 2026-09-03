Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stipendi calciatori Serie A 2026/2027, i 10 giocatori più pagati. LA CLASSIFICA

Sport fotogallery
11 foto
©IPA/Fotogramma

Nella top ten ci sono cinque calciatori che giocano nell’Inter, due nella Juventus, due nel Napoli e uno nel Milan. Ecco di chi sono gli stipendi più alti tra i big del campionato appena iniziato

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sport: Ultime gallery

US Open 2026, i vip visti sugli spalti: da Kaia Gerber ad Anna Wintour

Sport

L'ultimo Grande Slam del 2026 è dietro l'angolo. L'US Open, in programma a New York dal 30 agosto...

4 foto

Erling Haaland e il nuovo taglio di capelli corti: addio look vichingo

Sport

Il norvegese ha detto addio ai suoi iconici capelli lunghi da vichingo. Poco prima del debutto...

11 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open...

58 foto
Jannik Sinner

I 40 anni di Usain Bolt, carriera e vittorie del velocista giamaicano

Sport

Nato nel villaggio di Sherwood Content il 21 agosto 1986 e soprannominato "Lightning Bolt"...

11 foto

Varenne, la vita e le vittorie del campione del trotto. FOTO

Sport

Nato nel 1995, Varenne è diventato uno dei più celebri protagonisti della storia del trotto...

6 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Mattarella ricorda Dalla Chiesa: “Prezioso lascito, valore di libertà"

    Politica

    Il presidente della Repubblica ha ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre...

    Guerra Ucraina, Nato e Ue in allerta per guerra ibrida russa. LIVE

    live Mondo

    Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Lo spettro della minaccia...

    Us Open 2026, oggi in campo Cobolli, Musetti, Darderi e Bellucci

    Sport

    Sul cemento di Flushing Meadows si chiude il programma del secondo turno nel singolare maschile....