Stipendi calciatori Serie A 2026/2027, i 10 giocatori più pagati. LA CLASSIFICA
Nella top ten ci sono cinque calciatori che giocano nell’Inter, due nella Juventus, due nel Napoli e uno nel Milan. Ecco di chi sono gli stipendi più alti tra i big del campionato appena iniziato
- Stipendi da capogiro per i campioni della Serie A. La spesa complessiva dei club per i giocatori per la stagione 2026/2027 si assesta su 1,16 miliardi di euro (1,43 miliardi contando i bonus), secondo le stime del portale specializzato Capology. Chi sono i 10 calciatori più pagati? Cinque giocano nell’Inter, due nella Juventus, due nel Napoli e uno nel Milan. Ecco la classifica.
- Apre la top 10 Adrien Rabiot (Milan), con i suoi 6 milioni e 250 mila euro netti tra stipendio e bonus.
- Pari merito con Rabiot per Rasmus Højlund: dal Napoli incassa 5 milioni di stipendio netto e un milione e 250mila euro di bonus netti.
- Un gradino sopra c'è Marcus Thuram. L'Inter gli versa 6 milioni netti di stipendio e mezzo milione netto di bonus.
- Sempre l'Inter in settima posizione, con Alessandro Bastoni: cinque milioni e mezzo di stipendio netto e un milione di bonus, eguagliando Thuram alla fine dei calcoli.
- Ancora un giocatore con la maglia dell'Inter: Hakan Çalhanoğlu prende un totale di sei milioni e mezzo (sei milioni di stipendio e mezzo milione di bonus).
- La top 5 si apre in casa Juventus con Randal Kolo Muani: cinque milioni e mezzo netti di stipendio e un milione e mezzo netto di bonus, per un totale di sette milioni di euro.
- Poi si torna all'Inter: Nicolò Barella totalizza sei milioni e mezzo di stipendio netto e mezzo milione netto di bonus.
- Medaglia di bronzo per Kevin De Bruyne (Napoli), con sei milioni netti di stipendio e un milione e mezzo netto di bonus.
- Un gradino sopra c'è il bianconero Kenan Yildiz, grazie a sei milioni netti di stipendio e due milioni e 300mila euro di bonus.
- Lautaro Martínez è il più pagato di tutti. Il capitano dell'Inter porta a casa nove milioni di euro di stipendio netto e due milioni netti di bonus.