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Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Introduzione

La finestra di mercato dura dal 29 giugno all’1 settembre (alle ore 20) per colpi in entrata e in uscita dei club italiani. In questa fase le società possono depositare ufficialmente i contratti dei nuovi calciatori e completare le operazioni. Ecco, squadra per squadra, gli affari ufficiali delle formazioni di Serie A.

Quello che devi sapere

Atalanta

ACQUISTI:

 

CESSIONI:

Godfrey (d, Rangers Glasgow)

 

Per approfondire: Calciomercato, al via la sessione estiva: acquisti e cessioni fino al 1° settembre

1/20

Bologna

ACQUISTI:

Pobega (c, Milan) riscatto

 

CESSIONI:

2/20
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Cagliari

ACQUISTI:

 

CESSIONI:

3/20

Como

ACQUISTI:

Cuenca (d, Barcellona)

Kaiki (d, Cruzeiro)

 

CESSIONI:

Sergi Roberto (c, svincolato)

 

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4/20
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Frosinone

ACQUISTI:

Konè (c, Como) riscatto

 

CESSIONI:

5/20

Fiorentina

ACQUISTI:

Fabbian (c, Bologna) riscatto

Brescianini (c, Atalanta) riscatto

 

CESSIONI:

6/20
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Genoa

ACQUISTI:

Colombo (a, Milan) riscatto

Marcelo Vaz (d, Varesina)

Baldanzi (c, Roma) prestito con obbligo di riscatto

 

CESSIONI:

7/20

Inter

ACQUISTI:

Alexandar Stankovic (c, Bruges) riacquisto

Akanji (d, Manchester City) riscatto

 

CESSIONI:

 

Per approfondireInter, Christian Chivu rinnova fino al 2028

8/20
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Juventus

ACQUISTI:

Openda (a, Lipsia) riscatto

Boga (a, Nizza) riscatto

 

CESSIONI:

Vlahovic (a, svincolato)

 

Per approfondireJuventus, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e dg

9/20

Lazio

ACQUISTI:

Pedraza (d, Villarreal)

 

CESSIONI:

Romagnoli (d, Al Saad)

10/20
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Lecce

ACQUISTI:

 

CESSIONI:

11/20

Milan

ACQUISTI:

 

CESSIONI:

 

Per approfondire: Leao: "Dato tutto al Milan, desidero nuova sfida in nuovo campionato"

12/20
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Monza

ACQUISTI:

Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto

Foe Ondoa (c, Estoril)

 

CESSIONI:

13/20

Napoli

ACQUISTI:

Alisson Santos (a, Sporting) riscatto

Hojlund (a, Manchester United) riscatto

Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto

 

CESSIONI:

14/20
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Parma

ACQUISTI:

Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto

Lontani (a, Milan)

Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto

 

CESSIONI:

Estevez (c, svincolato)

15/20

Roma

ACQUISTI:

Malen (a, Aston Villa) riscatto

Ghilardi (d, Verona) riscatto

 

CESSIONI:

Sangaré (d, Elche)

Saud Abdulhamid (d, Lens)

Baldanzi (c, Genoa)

16/20
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Sassuolo

ACQUISTI:

Muric (p, Ipswich Town) riscatto

Walukiewicz (d, Torino) riscatto

 

CESSIONI:

Tressoldi (d, Atletico Mineiro)

17/20

Torino

ACQUISTI:

Simeone (a, Napoli) riscatto

Anjorin (c, Empoli) riscatto

Kulenovic (a, Dinamo Zagabria) riscatto

Ciammaglichella (c, Juve Stabia) f.p.

Cacciamani (c, Juve Stabia) f.p.

 

CESSIONI:

Walukiewicz (d, Sassuolo)

Silva (a, Mantova)

18/20
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Udinese

ACQUISTI:

Gueye (a, Metz) riscatto

Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto

 

CESSIONI:

Sava (p, Craiova)

Nunziante (p, Arezzo)

19/20

Venezia

ACQUISTI:

Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto

Basic (c, svincolato)

Helgason (c, Lecce)

Correia (d, Valencia)

Lisman (a, Lech Poznan)

 

CESSIONI:

Doumbia (c, Sporting Lisbona)

 

Per approfondire: Calendario Serie A 2026-2027, tutte le 38 giornate del prossimo campionato

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