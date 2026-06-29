Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO

Introduzione
La finestra di mercato dura dal 29 giugno all’1 settembre (alle ore 20) per colpi in entrata e in uscita dei club italiani. In questa fase le società possono depositare ufficialmente i contratti dei nuovi calciatori e completare le operazioni. Ecco, squadra per squadra, gli affari ufficiali delle formazioni di Serie A.
Quello che devi sapere
Atalanta
ACQUISTI:
CESSIONI:
Godfrey (d, Rangers Glasgow)
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Bologna
ACQUISTI:
Pobega (c, Milan) riscatto
CESSIONI:
Cagliari
ACQUISTI:
CESSIONI:
Como
ACQUISTI:
Cuenca (d, Barcellona)
Kaiki (d, Cruzeiro)
CESSIONI:
Sergi Roberto (c, svincolato)
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Frosinone
ACQUISTI:
Konè (c, Como) riscatto
CESSIONI:
Fiorentina
ACQUISTI:
Fabbian (c, Bologna) riscatto
Brescianini (c, Atalanta) riscatto
CESSIONI:
Genoa
ACQUISTI:
Colombo (a, Milan) riscatto
Marcelo Vaz (d, Varesina)
Baldanzi (c, Roma) prestito con obbligo di riscatto
CESSIONI:
Inter
ACQUISTI:
Alexandar Stankovic (c, Bruges) riacquisto
Akanji (d, Manchester City) riscatto
CESSIONI:
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Juventus
ACQUISTI:
Openda (a, Lipsia) riscatto
Boga (a, Nizza) riscatto
CESSIONI:
Vlahovic (a, svincolato)
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Lazio
ACQUISTI:
Pedraza (d, Villarreal)
CESSIONI:
Romagnoli (d, Al Saad)
Lecce
ACQUISTI:
CESSIONI:
Milan
ACQUISTI:
CESSIONI:
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Monza
ACQUISTI:
Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto
Foe Ondoa (c, Estoril)
CESSIONI:
Napoli
ACQUISTI:
Alisson Santos (a, Sporting) riscatto
Hojlund (a, Manchester United) riscatto
Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto
CESSIONI:
Parma
ACQUISTI:
Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto
Lontani (a, Milan)
Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto
CESSIONI:
Estevez (c, svincolato)
Roma
ACQUISTI:
Malen (a, Aston Villa) riscatto
Ghilardi (d, Verona) riscatto
CESSIONI:
Sangaré (d, Elche)
Saud Abdulhamid (d, Lens)
Baldanzi (c, Genoa)
Sassuolo
ACQUISTI:
Muric (p, Ipswich Town) riscatto
Walukiewicz (d, Torino) riscatto
CESSIONI:
Tressoldi (d, Atletico Mineiro)
Torino
ACQUISTI:
Simeone (a, Napoli) riscatto
Anjorin (c, Empoli) riscatto
Kulenovic (a, Dinamo Zagabria) riscatto
Ciammaglichella (c, Juve Stabia) f.p.
Cacciamani (c, Juve Stabia) f.p.
CESSIONI:
Walukiewicz (d, Sassuolo)
Silva (a, Mantova)
Udinese
ACQUISTI:
Gueye (a, Metz) riscatto
Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto
CESSIONI:
Sava (p, Craiova)
Nunziante (p, Arezzo)
Venezia
ACQUISTI:
Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto
Basic (c, svincolato)
Helgason (c, Lecce)
Correia (d, Valencia)
Lisman (a, Lech Poznan)
CESSIONI:
Doumbia (c, Sporting Lisbona)
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