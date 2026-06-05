Sorteggio Calendario Serie A 2026 2027: orario, criteri e cosa sapere

La Serie A è il massimo campionato di calcio maschile in Italia. La prima edizione del torneo si svolse nel 1898 e fu vinta dal Genoa, mentre dal 1929 assunse l’attuale formula a girone unico a livello nazionale. Sono sedici le squadre che nel corso degli anni si sono aggiudicate almeno un’edizione del campionato, e quella che ne ha vinti di più è la Juventus con 36 titoli. L’attuale detentrice della Serie A è l’Inter, giunta alla sua 21esima affermazione. Lo scorso anno ha inoltre visto Napoli, Roma e Como qualificarsi alla Champions League, Milan e Juventus all’Europa League e l’Atalanta alla Conference League.

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