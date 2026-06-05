Sorteggio Calendario Serie A 2026 2027: orario, criteri e cosa sapere

Introduzione
L’edizione 2026-2027 del campionato di calcio di Serie A prende forma oggi, venerdì 5 giugno. È infatti in programma nel tardo pomeriggio, alle 18.30, il sorteggio del calendario della prossima stagione. E in vista di questo appuntamento, la Lega Calcio Serie A ha comunicato nei giorni scorsi i criteri con cui vengono definiti tutti gli accoppiamenti per le giornate del torneo: saranno 38 come gli scorsi anni, con 20 squadre partecipanti, e prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto.
Quello che devi sapere
Il campionato di Serie A
La Serie A è il massimo campionato di calcio maschile in Italia. La prima edizione del torneo si svolse nel 1898 e fu vinta dal Genoa, mentre dal 1929 assunse l’attuale formula a girone unico a livello nazionale. Sono sedici le squadre che nel corso degli anni si sono aggiudicate almeno un’edizione del campionato, e quella che ne ha vinti di più è la Juventus con 36 titoli. L’attuale detentrice della Serie A è l’Inter, giunta alla sua 21esima affermazione. Lo scorso anno ha inoltre visto Napoli, Roma e Como qualificarsi alla Champions League, Milan e Juventus all’Europa League e l’Atalanta alla Conference League.
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Le regole per il calendario
In vista della prossima stagione, la Lega Calcio Serie A ha stabilito diverse regole - in alcuni casi nuove, in altri conferme del passato - per stilare il calendario: non possono esserci derby alla prima o all’ultima giornata del campionato, e nemmeno nel turno infrasettimanale feriale. Inoltre viene confermata l'asimmetria delle gare tra andata e ritorno: il calendario delle prime 19 giornate dunque non sarà uguale a quello delle successive 19, come accadeva in passato. E ancora, saranno disputati nel corso della stagione solamente due turni infrasettimanali.
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Quando inizia e finisce la Serie A
Come detto, il campionato 2026 2027 di Serie A inizierà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 con la prima giornata e si chiuderà in quello del 29 e 30 maggio 2027 con la 38esima e ultima giornata. Nel corso della stagione sono in programma due turni infrasettimanali: riguarderanno la nona giornata, in calendario mercoledì 28 ottobre 2026, e la 18esima giornata, in programma mercoledì 6 gennaio 2027. La pausa natalizia sarà rispettata nel weekend del 26 e 27 dicembre.
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Le pause per le nazionali
Una delle novità che si registrerà nella prossima stagione sarà quella dell'accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un'unica sosta con quattro date per le Nazionali. Il campionato si interromperà così nei weekend di domenica 27 settembre e in quello di domenica 4 ottobre 2026. Sono poi previste ulteriori due soste per le Nazionali nel corso dell’anno, nel weekend di domenica 15 novembre 2026 e in quello di domenica 28 marzo 2027.
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L’asimmetria e l’alternanza
Tornando al criterio dell’asimmetria citato in precedenza, questo prevede anche che ci sia un minimo otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Inoltre, è prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le società della stessa città: Inter e Milan, Lazio e Roma e Juventus e Torino.
Le regole per le squadre impegnate in Europa
E ancora, le regole per la preparazione del calendario di Serie A per la stagione 2026 2027 prevedono alcune restrizioni per le squadre partecipanti alle coppe europee. Infatti, chi gioca in Champions League non affronterà le squadre iscritte a Europa e Conference League nel corso delle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34, che sono comprese tra due turni di match Uefa 'back to back', e per la quarta giornata limitatamente a quelle che giocano in Europa League. Infine, per quanto riguarda il solo Como, giocherà le prime tre partite in trasferta per interventi sul proprio stadio.
Dove vedere la presentazione
Il calendario del campionato di Serie A 2026 2027 sarà svelato oggi dalle 18.30, nel corso di un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. La presentazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. Sarà visibile anche sul sito di Sky Sport all'interno di un liveblog con tutte le giornate in tempo reale e tutte le reazioni.
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