Introduzione

Intorno alla Nazionale di calcio è ancora caos. Il neo presidente della Figc Giovanni Malagò aveva scelto Paolo Maldini e Leonardo per rilanciare l’Italia, ma qualcosa è andato storto: dopo il no di Pep Guardiola e il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra anche a causa del caso Russia, il dt e l’advisor hanno deciso di lasciare i loro ruoli (IL RACCONTO DI SKY SPORT). E ora cosa succede? E chi sarà il prossimo Ct? Ecco le tappe della vicenda e cosa sappiamo