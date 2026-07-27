I domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com sono stati inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il sito russo è finito sotto l'attenzione dei media per il rapporto commerciale con Andrea Pirlo. Una collaborazione a causa della quale l'ex calciatore ha visto sfumare la nomina a ct della Nazionale

Dalle verifiche effettuate, Fonbet.info e Fonbetpoker.com risultano già inibiti. Diversa -secondo quanto segnala Agimeg (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco) - almeno per il momento, la situazione del dominio principale: provando a collegarsi a Fonbet.com, l’utente viene automaticamente trasferito su Fonbet001.com, indirizzo che non compare nell’elenco pubblicato dall’Adm. Il passaggio da Fonbet.com a Fonbet001.com avviene attraverso un redirect automatico. In sostanza, il dominio inserito nella black list conduce già verso un nuovo indirizzo, consentendo agli utenti di raggiungere la piattaforma nonostante il provvedimento di oscuramento. Si tratta di una modalità già utilizzata da diversi operatori senza concessione italiana: una volta individuato e inserito un dominio nell’elenco Adm, il traffico viene spostato verso un indirizzo alternativo, spesso caratterizzato dall’aggiunta di un numero o da una variazione minima del nome originario. Questo problema potrebbe però essere momentaneo e superato non appena il sito Fonbet.com sarà inibito su tutti i server.

Il sito di scommesse russo Fonbet (di cui Andrea Pirlo è ambassador) finisce nella black list dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da oggi deve essere attuata l’inibizione dei domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com, inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia. Il provvedimento dell’Adm ha disposto l’oscuramento di 293 nuovi siti internet, portando a 12.448 il numero complessivo dei domini inibiti. I fornitori di connettività sono tenuti a impedire l’accesso ai siti indicati dall’Agenzia attraverso il reindirizzamento alla pagina istituzionale dedicata ai portali di gioco online non autorizzati.

Il rapporto con Andrea Pirlo

L’inibizione dei domini riconducibili a Fonbet assume particolare rilevanza per il rapporto commerciale tra il bookmaker russo e Andrea Pirlo, diventato global ambassador della società nell’ottobre 2025. La collaborazione è finita al centro delle polemiche dopo l’emergere della candidatura dell’ex centrocampista alla guida della Nazionale italiana. Un eventuale incarico come commissario tecnico degli Azzurri avrebbe posto infatti un evidente problema di compatibilità con il contratto sottoscritto con un operatore di scommesse. La questione, tuttavia, potrebbe non limitarsi al piano sportivo e politico. L’inserimento di Fonbet.com nell’elenco dei siti non autorizzati alla raccolta in Italia apre infatti un ulteriore fronte relativo alle eventuali attività promozionali rivolte al pubblico italiano.

Accertamenti sulla promozione in Italia

Secondo quanto appreso da Agimeg, sono in corso ricerche e approfondimenti più dettagliati per ricostruire la portata del rapporto tra Pirlo e Fonbet e verificare in quale misura l’ex calciatore abbia promosso il marchio e le sue attività. Gli accertamenti riguarderebbero in particolare contenuti pubblicitari, apparizioni pubbliche, iniziative sui social network e campagne potenzialmente visibili o rivolte anche agli utenti italiani. Un elemento decisivo sarà stabilire se l’attività dell’ex campione del mondo sia rimasta circoscritta ai mercati esteri oppure abbia contribuito alla promozione in Italia di una piattaforma priva della necessaria concessione Adm. Qualora dagli approfondimenti emergessero attività promozionali rilevanti sul territorio nazionale, potrebbe scattare anche una denuncia nei confronti di Andrea Pirlo. Al momento si tratta di verifiche ancora in corso e non risulta formalizzata alcuna contestazione a carico dell’ex calciatore.

Le polemiche

Il rapporto con Fonbet aveva già provocato forti reazioni lo scorso maggio, quando Pirlo aveva partecipato al Football Day di Mosca, evento organizzato dal bookmaker allo stadio Luzhniki. La sua presenza in Russia aveva alimentato critiche soprattutto in Ucraina, anche per la concomitanza con una delle offensive militari contro Kiev. Pirlo aveva respinto ogni interpretazione politica della partecipazione, sostenendo che la visita fosse legata esclusivamente allo sport e all’incontro con i tifosi. Le polemiche sono tornate d’attualità con l’ipotesi di una sua nomina alla guida della Nazionale. Diversi esponenti politici hanno sollevato dubbi sull’opportunità di affidare un incarico di rappresentanza nazionale a una personalità legata commercialmente a un operatore russo di scommesse.