Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, 24enne morto a Tor Sapienza: caccia all'aggressore

Cronaca
©Ansa

Il giovane, Raymond Asosa Agheyisi, nato a Roma nel 2002, è morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. La squadra mobile indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare l'aggressore. La zona è considerata una delle principali piazze di spaccio della città e nessuna pista è esclusa

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Si chiamava Raymond Asosa Agheyisi il 24enne morto nel pomeriggio di oggi dopo essere stato ferito in via Giorgio Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza, nella periferia est di Roma. Nato nella Capitale nel 2002, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile, tuttora ricercato.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

La polizia è intervenuta intorno alle 15, dopo la richiesta di aiuto arrivata da un amico della vittima. Il giovane è stato trovato con una ferita all'addome: non è ancora chiaro se provocata da un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Trasferito in codice rosso al Policlinico Casilino, è deceduto poco dopo il ricovero. La squadra mobile di Roma è al lavoro per ricostruire che cosa sia realmente successo. 

Leggi anche

Genova, 76enne muore durante operazione al polmone

Le indagini

Gli accertamenti della squadra mobile si concentrano ora sull'identificazione dell'aggressore, mentre proseguono le ricerche per rintracciarlo. L'area in cui è avvenuta l'aggressione, nella periferia sud-est della città, è considerata una delle principali piazze di spaccio di Roma: al momento nessuna pista viene esclusa.

Le reazioni

Sulla vicenda interviene il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste. "Qualcosa non va, si parla tanto di sicurezza, ma il controllo del territorio non esiste", dichiara in una nota. Caliste sottolinea che la sicurezza urbana "si può costruire in tanti modi attraverso un approccio integrato che tenga conto della necessità di rafforzare la coesione sociale" e rivendica il lavoro fatto in diversi quartieri, "recuperando spazi e pianificando interventi sociali". Ma serve, aggiunge, "che tutti lavorino nella stessa direzione". Da qui la richiesta di "rivedere il sistema, la relazione tra enti locali e forze dell'ordine" e di rafforzare i presidi territoriali, "che vanno dotati di personale e mezzi".

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, dopo l'afa diramata l'allerta gialla in 13 regioni. LIVE

live Cronaca

Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e...

Zika, allarme a Brescia per possibile contagio: al via disinfestazione

Cronaca

Il caso, importato dall'estero, è stato segnalato dall'Ats. Per contenere il rischio di...

Roma, 24enne aggredito a Tor Sapienza: muore dopo soccorsi

Cronaca

La polizia è intervenuta intorno alle 15 su segnalazione di un amico, trovando il giovane con una...

Genova, 76enne muore durante operazione al polmone

Cronaca

Un uomo di 76 anni è morto il 14 agosto durante un intervento al polmone in endoscopia...

Lavitola, il legale: "Pentito per aver messo nei guai Ranucci”

Cronaca

L’avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell’ex imprenditore, con cui ha avuto un colloquio...

Cronaca: i più letti