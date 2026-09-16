Pressione in diminuzione per l'arrivo di una perturbazione. La giornata di oggi, mercoledì 16 settembre, inizia in modo pressoché stabile su tutte le regioni settentrionali ma nel corso del pomeriggio il tempo inizierà a peggiorare a partire dai settori alpini e prealpini. In serata la pioggia raggiungerà la pianura Padana con temporali sparsi. Le temperature restano miti anche se in lieve calo con i valori massimi attesi tra i 25 gradi di Genova e Trieste e i 27-30 delle altre città.

La zona centrale della penisola presenta ancora un campo di alta pressione che la protegge dalle precipitazioni per qualche ora in più rispetto alle regioni più a Nord: le condizioni inizieranno a peggiorare in tarda serata e nella notte, a partire dall’alta Toscana. Le temperature rimangono stabili con valori massimi compresi tra i 26 e i 31 gradi su gran parte delle città.

Al Sud, nonostante la pressione in calo, la giornata trascorrerà serena e con poche piogge sparse. Il tempo sarà un po' più instabile sui settori ionici, zone dove potranno esserci delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Sul resto delle regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Valori massimi attesi tra i 25 e i 29 gradi su gran parte delle città.

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