Introduzione
Da oggi, mercoledì 16 settembre, una perturbazione arriva sull’Italia. Il tempo peggiora su tutta la penisola a partire dalle Alpi e dalla pianura Padana per poi estendersi nel corso delle ore alle regioni centrali fino a raggiungere anche il Sud nella giornata di giovedì 17. Le temperature segneranno un leggero calo, specialmente da domani, e per i meteorologi non sono da escludere rovesci violenti e a carattere temporalesco, con possibilità di grandinate. Allerta su alcune regioni che potrebbero essere maggiormente coinvolte: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria.
Quello che devi sapere
Perturbazione in arrivo
Quella che si appresta a colpire l’Italia è una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse e un sensibile calo termico. “La massa d'aria oceanica in arrivo porterà aria fresca e elevati tassi di umidità che, incontrando il calore preesistente, innescherà rovesci un po’ più intensi sul Triveneto e sui settori tirrenici”, ha sottolineato Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it. I primi rovesci inizieranno nel pomeriggio di oggi sull'arco alpino e in Liguria. Poi, in serata, raggiungeranno la Lombardia e il Piemonte per raggiungere infine le altre regioni del Nord e la parte costiera della Toscana.
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Piogge incessanti giovedì 17
Il maltempo proseguirà fino alla fine della settimana. Nella giornata di giovedì 17 sono previste precipitazioni forti, “con accumuli che in 24 ore potranno superare i 100 millimetri sul Friuli-Venezia Giulia e, in forma più localizzata, su Veneto e Trentino-Alto Adige”, ha sottolineato l’esperto. La pioggia poi si sposerà sulle regioni del Centro Italia, in particolare sul versante tirrenico, mentre il sud, fatta eccezione per alcuni acquazzoni localizzati, resterà asciutto fino a venerdì. Per quanto riguarda le temperature, invece, se nella giornata odierna resteranno pressoché stabili o al massimo in lieve calo, una diminuzione più decisa arriverà giovedì, quando le massime segneranno 6-7 gradi in meno.
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Settimana prossima rimonta l’anticiclone
Il maltempo dovrebbe infine raggiungere il meridione nella giornata di venerdì portando condizioni di instabilità diffusa in tutte le regioni, specialmente sul basso Tirreno. Anche il fine settimana sarà piovoso al Sud, lasciando invece spazio a schiarite e temperature miti al Nord e al Centro. In ogni caso, questa parentesi di maltempo è destinata a finire a breve. Per i meteorologi, infatti, già dall’inizio della prossima settimana è probabile la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre. “L'alta pressione oceanica - ha rassicurato Lorenzo Tedici - dovrebbe ripristinare condizioni di stabilità atmosferica e clima mite su gran parte del Paese, garantendo un ritorno al tipico clima settembrino”.
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Le previsioni di oggi nel dettaglio
Pressione in diminuzione per l'arrivo di una perturbazione. La giornata di oggi, mercoledì 16 settembre, inizia in modo pressoché stabile su tutte le regioni settentrionali ma nel corso del pomeriggio il tempo inizierà a peggiorare a partire dai settori alpini e prealpini. In serata la pioggia raggiungerà la pianura Padana con temporali sparsi. Le temperature restano miti anche se in lieve calo con i valori massimi attesi tra i 25 gradi di Genova e Trieste e i 27-30 delle altre città.
La zona centrale della penisola presenta ancora un campo di alta pressione che la protegge dalle precipitazioni per qualche ora in più rispetto alle regioni più a Nord: le condizioni inizieranno a peggiorare in tarda serata e nella notte, a partire dall’alta Toscana. Le temperature rimangono stabili con valori massimi compresi tra i 26 e i 31 gradi su gran parte delle città.
Al Sud, nonostante la pressione in calo, la giornata trascorrerà serena e con poche piogge sparse. Il tempo sarà un po' più instabile sui settori ionici, zone dove potranno esserci delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Sul resto delle regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Valori massimi attesi tra i 25 e i 29 gradi su gran parte delle città.
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Le previsioni di giovedì 17 settembre nel dettaglio
Domani la perturbazione atlantica sarà in transito sulla Penisola. Colpite in primis le regioni del Nord, dove la giornata sarà contraddistinta da tempo instabile ed episodi piovosi anche sotto forma di temporale su molte zone anche se localmente alternati a schiarite o pause asciutte. Calo termico con valori massimi attesi tra i 22 gradi di Trieste e i 24-26 delle altre città.
Pressione in calo sulle regioni centrali. La giornata di giovedì sarà contrassegnata da un progressivo aumento della nuvolosità che in alcune zone, come Umbria, Marche e Toscana, potrà produrre delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Tempo parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. Valori massimi compresi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.
Pressione in ulteriore calo anche al Meridione, dove la giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso. I meteorologi non escludono episodi di pioggia piuttosto veloci e localizzati sulle zone interne della Sicilia. Valori massimi attesi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.
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