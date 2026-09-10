Meteo, maltempo e nubifragi al centro-nord: danni in diverse regioni

Una violenta ondata di maltempo ha colpito diverse aree della Toscana, causando allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell’energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Disagi anche ai trasporti ferroviari