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Meteo, maltempo e nubifragi al centro-nord: danni in diverse regioni. FOTO

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Una violenta ondata di maltempo ha colpito diverse aree della Toscana, causando allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell’energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Disagi anche ai trasporti ferroviari

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