Meteo, maltempo e nubifragi al centro-nord: danni in diverse regioni. FOTO
Una violenta ondata di maltempo ha colpito diverse aree della Toscana, causando allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell’energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Disagi anche ai trasporti ferroviari
- Una violenta ondata di maltempo ha colpito nel corso della notte appena trascorsa diverse aree della Toscana, causando allagamenti, caduta di alberi e ingenti danni a strutture e immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia (nella foto Viareggio), nelle province di Massa Carrara e Livorno.
- Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano (Siena) e Bruna a Gavorrano (Grosseto) al primo livello di guardia stabili. Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della regione, dove è in corso un'allerta arancione, nella notte è transitato fuori regione ed è possibile una nuova intensificazione con l'attivazione di nuovi temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio
- Particolarmente colpita la Versilia. Un violento temporale, accompagnato da raffiche di vento, ha interessato Viareggio e i comuni della costa nel primo pomeriggio di ieri. Non risultano persone ferite, ma sono numerosi i danni provocati dalla bufera.
- Nel centro di Viareggio, un grosso pino è crollato nel piazzale della chiesa di Sant’Andrea, travolgendo un pulmino parcheggiato, la veranda di un bar e alcuni cassonetti. Un secondo albero è caduto su uno stabile nella zona della Darsena. Danni sono stati segnalati anche alla veranda di un ristorante e al tetto di un hotel. Raffiche particolarmente intense hanno interessato gli stabilimenti balneari, con attrezzature trascinate dal vento e piante sradicate sia nell’area della Darsena sia lungo la Passeggiata
- Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana (Udine). Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito ad estrarla dall'abitacolo, ma questo non ha impedito il decesso. L'intera zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e stamattina
- Il distacco nella notte della storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso: decisive sono state le opere di contenimento finanziate da Regione Lombardia.
- Notte di precipitazioni intensissime a Milano con la portata dei fiumi aumentata che ha fatto straripare il Lambro, esondato brevemente e poi rientrato dopo avere allagato via Rilke e via Camaldoli, protette però dalle paratoie mobili. Vigili del fuoco e 118 non segnalano interventi di particolare gravità o feriti. Il Seveso è arrivato vicino all'attivazione della vasca.
- Alberi e rami caduti, elementi pericolanti da mettere in sicurezza sugli edifici, zone allagate da prosciugare: è il bilancio del lavoro dei vigili del fuoco nelle Marche dopo l'ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di ieri ha colpito la regione con piogge intense e forti raffiche di vento. Dalla serata di ieri sono stati effettuati oltre 100 interventi, concentrati soprattutto nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata, ma estesi anche a Fermo e Ascoli Piceno.
- Più di trenta gli interventi della Provincia nelle strade pesaresi a partire dal pomeriggio di ieri e proseguiti per tutta la notte. "Maltempo, vento e bombe d’acqua hanno causato caduta di piante, fango sulla carreggiata e smottamenti - spiegano il dirigente provinciale Mario Primavera e il coordinatore delle emergenze e dei mezzi della viabilità Damiano Bartocetti -. Tutto il nostro personale, reperibile e non reperibile, è stato impegnato insieme alle imprese". Colpite in particolare la zona del Fanese e la vallata bassa del Metauro.
- Altri interventi si sono registrati sulle provinciali 78 Ridolfina, 20 Serrungarina, 49 Cavallara, 16 Orcianese, 124 Marotta-S.Vittoria, 17 Mondolfo, 26 Mombaroccese, 46 Monte Grimano e 40 Barbanti. La Provincia continuerà a monitorare la situazione nelle strade anche oggi.
- A Senigallia i pompieri hanno rimosso un ramo caduto sulla sede stradale. Nella giornata di oggi, fino a mezzanotte, è stata diramata un'allerta arancione della Protezione civile per il nord della regione e per l'area centrale all'interno, mentre sul resto del territorio l'allerta è gialla
- A causa di scariche atmosferiche e piogge torrenziali, la circolazione ferroviaria è fortemente perturbata. Lo rende noto RFI mentre è in corso una ondata di maltempo su tutto il Friuli Venezia Giulia.
- Agli Spedali Civili di Brescia la forte pioggia e il maltempo hanno allagato alcuni reparti, poi il problema è rientrato
- Allagamenti, alberi abbattuti e danni provocati dall'acqua sono le principali richieste giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco in provincia di Venezia per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha interessato il territorio nella zona orientale, tra i fiumi Piave e Tagliamento. 130 gli interventi dei pompieri.