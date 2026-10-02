Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio al pressing dell'Italia sull'Ue per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Bruxelles: “Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati”. In primo piano anche il caos in Francia: le proteste degli studenti sono sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Spazio infine al caso Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Sempio
- In apertura “Conti, le mosse del governo”, sulla “richiesta del via libera Ue allo scostamento di bilancio” e “la lettera di Meloni a von der Leyen” per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Spazio alla Francia con “La rivolta degli studenti incendia la Francia”. In primo piano anche "Minaccia nucleare. L’Europa e le mire di Putin”. Sul caso del volo per Tel Aviv spazio a “Israele, l’accusa al copilota ‘Radicalizzato, ci odia’”. In spalla: “I Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio”.
- In apertura “L’Europa dice no a Meloni”, sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità. Spazio anche alla politica con “Schlein-Conte, è già duello: ‘Si decide alle primarie’”. Sul caso Regeni, “Il governo non chiede all’Egitto i risarcimenti”. La protesta in Francia è raccontata con “Rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina”. In primo piano anche “Setta in Val Susa, arrestato il maestro per abusi e schiavitù”.
- In apertura “Francia, la rivolta dei ragazzi”, sugli gli scontri e le proteste degli studenti. Sui rapporti tra Roma e Bruxelles spazio a “Flessibilità, Meloni preme sull’Ue. Si tratta sui fondi anti-inflazione”. In primo piano anche “Abusi e violenze nella rete del guru. Parla la vittima: ‘Eravamo schiave’”. Dagli Stati Uniti arriva la storia di Christa Pike con “Choc in Tennessee, Christa sopravvive a due iniezioni letali”.
- In apertura “La Francia spaventa l’Europa”, dopo gli scontri nelle piazze e le tensioni legate alle proteste studentesche. Sul fronte politico spazio a “Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto”. In spalla: “Manovra. La mossa del Governo: taglio di 8 miliardi alla Difesa. Flessibilità, la Ue gela l’Italia”. L’editoriale: “Inflazione, la tassa in più”. Sul caso Garlasco, “Garlasco, è caos sui rilievi della porta: ‘Cancellato il Dna’”.
- In apertura “Dagli Usa all’Europa tempesta sui bond. Rendimenti ai massimi, spread a 119”, con le tensioni sui mercati. Sul fronte dei conti pubblici spazio a “Intesa su extra deficit da 28 miliardi a metà tra energia e difesa”. In primo piano anche “Draghi: i tassi non siano più alti del necessario. La crescita va sostenuta”. Sul risparmio, “L’Europa accende un faro sui Pir”. In spalla: “Francia, la rivolta degli studenti. Accuse alla sinistra di Mélenchon”.
- L’apertura è dedicata alla Nazionale con “Zizou ancora tu”, in vista della sfida contro la Francia e del nuovo confronto con Zidane. A corredo, “La Nazionale ritrova Zidane a vent’anni dalla testata. Mancini: ‘Sono i migliori ma ce la giochiamo’”. Sul futuro della Figc spazio a “Malagò martedì il voto”. Sul mercato e sulla Juventus, “Carnevali: ‘Yildiz ci manca ma la Juve volerà. Palmisanì piace’”.
- L’apertura è dedicata alla legge elettorale con “Assalto respinto”. “Altro che blitz, sullo Stabilicum la maggioranza compatta convince vannacciani e riformisti”. Spazio alle proteste in Francia con “Macron assediato a scuola. Gli studenti bruciano la Francia”. Sul caso Garlasco spazio alle parole della madre di Stasi: “Alberto innocente è tempo di verità. Tutto questo è anche per Chiara”. In spalla l’”attentato di Modena”: “La perizia lo conferma: El Koudri sano e terrorista”.
- In apertura “Energia, l’Europa dice no. Ma Meloni punta i piedi”, “Il prezzo dei carburanti e l'inflazione pesano sulla Manovra, ma l'Ue nega altra flessibilità”. Spazio alle proteste studentesche con “La Francia brucia”. Sul fronte politico, “La legge elettorale supera il test. Anche Vannacci sta col governo”. In primo piano anche “Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, Ben Gvir: Voglio l’estradizione del terrorista. Vedrà l’inferno”. Sul caso Garlasco: "La famiglia di Chiara Poggi non si costituisce parte civile contro Sempio”.
- L’apertura è dedicata alla legge di bilancio con “Senza soldi, ma +14 mld in armi e bunker-lampo”. “Ue: no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro”. In taglio alto: “Baltico: Putin avverte la Nato, che si spacca”. Sulle proteste in Francia, “Francia bloccata dagli studenti: no ai tagli alla scuola”. In primo piano anche “Rai vs Ranucci pure con le chat di un deputato”. L’editoriale sul caso Garlasco: “Garlasco spara palle”. Spazio infine a Israele con “La regista di Bibi Files: Netanyahu uomo ferito, perciò è così pericoloso”.
- In primo piano la riforma elettorale con “Meloni scrive ai ministri: obbligatorio venire a votare in Aula”: “Passa il primo scrutinio alla camera. Tutti terrorizzati dalla leader”. Spazio anche alle minacce russe con “Appello fogliante contro il putinismo”, “In Francia persino Le Pen ha firmato un documento per proteggere l'Europa da minacce russe” e “Il drappo rosso di Putin è nucleare”. In spalla “Il massacro di Sgarbi”: “Dal Fatto a "Report": anatomia del linciaggio mediatico che ha consumato il critico d'arte”.
- L’apertura è dedicata alle politiche europee sui rimpatri con “Il safari”: “Con l’ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento Ue per i rimpatri”. Spazio alle proteste studentesche con “Francia, esplode la rabbia giovane”. Sulla legge elettorale, “Sotto sorveglianza passa il Melonellum”. Sul confronto tra Roma e Bruxelles spazio a “Bruxelles gela Meloni sulla flessibilità”. Dagli Stati Uniti, infine, “Christa Pike, viva dopo due iniezioni letali”.
- L’apertura è dedicata agli scenari politici in vista delle elezioni con “Oltre il polo”, “Meloni lavora a una lista civica per le elezioni del 2027 per attrarre l’elettorato moderato e le forze produttive”. Spazio alle interviste con “Ceccanti: Candidato riformista e doppio turno”. In primo piano anche “La sinistra col burqa non vede più le donne libere”. Sul fronte della difesa, “Perego di Cremnago: Milano? Sono pronto. Investire nella difesa”. Spazio infine a “Gestione dell’acqua. Una nuova agenda per il Mediterraneo”.
- L’apertura è dedicata a consumi e legge elettorale con “Gli italiani non fanno più la spesa. Ma la destra pensa solo alle urne”. Spazio all’analisi “Elettori sudditi. Quella logica malata dietro il Melonellum”. Sulla guerra in Medio Oriente, “Morte e guerre. Ma Netanyahu può rivincere”. In primo piano anche le proteste studentesche in Francia con “La Francia brucia. I liceali protestano, il governo reprime”. In taglio basso spazio alla Rai con “Rai, ecco un giorno da tv italiana. Era meglio un canale solo di teche”.