Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio al pressing dell'Italia sull'Ue per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Bruxelles: “Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati”. In primo piano anche il caos in Francia: le proteste degli studenti sono sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Spazio infine al caso Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Sempio