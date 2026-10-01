Vittorio Sgarbi, la sua storia tra arte, politica e polemiche. FOTO

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Vittorio Sgarbi, la sua storia tra critica d'arte, politica e litigi in tv. FOTO

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Nato l’8 maggio 1952, è stato più volte membro del Parlamento. Deputato alla Camera fino al 2022, attualmente è sindaco di Arpino (Frosinone). È noto per aver costruito la sua presenza, soprattutto tv, sull’uso della polemica, talvolta aggressiva, che negli anni gli è valsa vari guai giudiziari per diffamazione

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