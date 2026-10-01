Sciopero 2 ottobre, dai treni alla scuola: tutti i settori a rischio

Introduzione
Venerdì 2 ottobre si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del Paese. La protesta, indetta dalla Confederazione sindacale lavoratori europei (Csle) con l’adesione del sindacato Fi-Si, incrocerà le braccia contro il caro vita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie
Quello che devi sapere
I settori a rischio: mobilitazione vasta tra pubblico e privato
La serrata sarà massiccia e trasversale, coinvolgendo dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata.
Treni fermi per tre ore: possibili disagi per i pendolari
Il settore del trasporto ferroviario parteciperà alla protesta in forma ridotta, ma non senza conseguenze. L'astensione dal lavoro è fissata dalle ore 11 alle 14. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, Trenitalia assicura che i convogli nazionali inseriti nelle tabelle dei servizi minimi sul proprio sito web saranno comunque garantiti. Maggiori criticità si attendono a livello locale, poiché lo stop cade fuori dalle fasce orarie di garanzia. In Lombardia, Trenord ha già avvisato del rischio di ripercussioni sulla rete regionale. Per il servizio aeroportuale, in caso di cancellazioni, verranno predisposti bus sostitutivi senza fermate intermedie.
Scuola, lezioni a rischio in tutta Italia
Sarà un venerdì nero anche per la scuola. Lo sciopero coinvolgerà tutto il personale del comparto istruzione e ricerca. In caso di alta adesione da parte dei docenti e del personale Ata, le lezioni potrebbero saltare per l'intera giornata. Le singole scuole sono tenute a monitorare le intenzioni di adesione dei dipendenti per comunicare tempestivamente alle famiglie eventuali variazioni di orario o la sospensione delle attività didattiche.
Le motivazioni della protesta: stipendi e indipendenza energetica
Al centro della mobilitazione c'è la forte perdita del potere d'acquisto dei lavoratori. I sindacati chiedono a gran voce un intervento mirato sul costo della benzina e dei generi alimentari, accompagnato da una riduzione della tassazione e da un adeguamento dei salari per fare fronte all'inflazione. Tra le richieste spiccano anche istanze di carattere strutturale ed economico, come l'avvio di un percorso verso l'indipendenza energetica nazionale e lo sviluppo di politiche industriali a sostegno delle aziende italiane.