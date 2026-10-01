Sciopero 2 ottobre, dai treni alla scuola: tutti i settori a rischio

La serrata sarà massiccia e trasversale, coinvolgendo dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata.