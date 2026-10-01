Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a ottobre 2026

Introduzione
Sono diverse le opportunità che a ottobre arriveranno alla loro scadenza, e ben 10 di queste terminano nei primi 5 giorni del mese (di cui quattro proprio nella serata di oggi). Fra i settori interessati, ci sono alcuni Enti locali la Sanità pubblica.
Quello che devi sapere
Giovedì 1 ottobre
Il primo giorno del mese di ottobre, alle 23:59, si chiude la possibilità di partecipare a 4 bandi:
- Azienda Zero Regione Calabria – 32 ostetriche: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 32 posti di Ostetrico/a – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo Sanitario – CCNL Comparto Sanità 2022-2024, non coperti con contestuale avviso di mobilità, da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
- USL Umbria 2 – 21 dirigenti medici : 7 posti per Neurologia, 4 posti per Nefrologia, 6 posti per Ortopedia e Traumatologia e 4 posti per Radiodiagnostica.
- Esercito Italiano – 14 sottotenenti in servizio permanente: Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 14 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito e del Corpo sanitario dell’Esercito Italiano
- Altavita – 14 educatori e OSS: 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “Educatore Professionale Animatore” (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione C.C.N.L. Funzioni Locali) e 10 posti a tempo pieno e indeterminato di “Operatore Sociosanitario” (Area degli Operatori Esperti C.C.N.L. Funzioni Locali).
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Sabato 3 ottobre
Due giorni dopo, il 3 ottobre, alle 23:59 scadono i seguenti bandi:
- Azienda Zero Regione Calabria – 16 tecnici della riabilitazione psichiatrica: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo Sanitario – CCNL Comparto Sanità 2022-2024, non coperti con contestuale avviso di mobilità, da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
- Marina Militare – 10 atleti: Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina Militare di 10 (dieci) VFT del Corpo Equipaggi Militari Marittimi – categoria Marinaio (M), in qualità di atleta.
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Domenica 4 ottobre
Alle 23:59 del 4 ottobre si chiudono i bandi per:
- IRCCS Santa Lucia di Roma – 26 OSS: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di operatore socio sanitario, categoria B2, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.68 del 04-09-2026).
- ASL Napoli 1 Centro – 11 dirigenti medici ortopedia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 11 posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia. È richiesta la laurea in Medicina e Chirurgia, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (o disciplina equipollente/affine); sono ammessi anche gli specializzandi dal secondo anno di corso, con graduatoria separata.
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Lunedì 5 ottobre
Questi i bandi in scadenza alle 23:59 del 5 ottobre:
- ASST di Crema – 10 infermieri: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari.
- LIFE – Istituto di Ricerca e Cura (IRCCS Santa Lucia di Roma) – 17 dirigenti medici: Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 17 posti di Dirigente Medico – Area Sanità, così suddivisi: 10 posti Neurologia e Fisiatria, 2 Cardiologia, 2 Medicina Interna, 2 Neuropsichiatria Infantile, 1 Pneumologia.
Venerdì 9 ottobre
Venerdì 9 ottobre, alle 23:59, chiude la possibilità di partecipare al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Reggio Emilia per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 24 posti di Funzionario reti educative – specializzazione Insegnante, Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, da inserire nelle Scuole d’Infanzia comunali. Di questi, 10 posti sono riservati: 7 ai volontari delle Forze Armate e 3 a chi ha concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale.
Sabato 10 ottobre
Il Comune di Carmagnola ha indetto due concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 10 unità nell'Area degli Istruttori: 6 posti di Agente di Polizia Locale, di cui 4 assegnati al Comune di Carmagnola e 2 al Comune di Racconigi in gestione associata, e 4 posti di Istruttore Amministrativo presso il Comune di Carmagnola. La scadenza è alle 23:59 del 10 ottobre.
Domenica 11 ottobre
L'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di 25 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. Sono previsti 7 posti riservati ai volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010. È richiesta la laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3) o diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica o titoli equipollenti, unita all'iscrizione al relativo Ordine professionale. Il termine ultimo per partecipare è l’11 ottobre alle 23:59.
Lunedì 12 ottobre
Tre invece i bandi in scadenza lunedì 12 ottobre, sempre alle 23:59:
- Comune di Napoli – 110 assistenti sociali, psicologi ed educatori: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e determinato (durata biennale) di 110 unità di personale non dirigenziale nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali: 51 posti di Assistente sociale, 35 posti di Funzionario psicologo e 24 posti di Educatore professionale.
- Comune di Brescia – 27 funzionari tecnici, amministrativi e collaboratori: Tre concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi 27 posti: 12 nel profilo di Funzionario Tecnico, 8 nel profilo di Funzionario Amministrativo (entrambi Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) e 7 nel profilo di Collaboratore Servizi di Supporto (Area degli Operatori Esperti).
- AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino – 10 dirigenti medici: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di dirigente medico – disciplina “medicina d’emergenza- urgenza”.
Mercoledì 14 ottobre
Il 14 ottobre, alle 12:59, si chiude la possibilità di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 profili amministrativi al Comune di Venezia, così suddivisi:
- 10 unità di personale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione: 5 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo e 5 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Ambito Contabile, di cui 2 riservati ai volontari delle Forze Armate ex art. 1014, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 66/2010 e 1 riservato ai soggetti di cui al D.Lgs. 40/2017 (servizio civile);
- 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo con conoscenze specifiche in ambito lavori pubblici – Area degli Istruttori.
Giovedì 15 ottobre
Le 23:59 del 15 ottobre sono il termine ultimo per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura all’ASST Nord Milano Sesto San Giovanni, a tempo pieno ed indeterminato, di 2 posti di tecnico sanitario di radiologia medica – area dei professionisti della salute e dei funzionari; 25 posti di infermiere – area dei professionisti della salute e dei funzionari.
Venerdì 16 ottobre
Due i concorsi che si chiudono venerdì 16 ottobre:
- Alle ore 16:00 scade il termine per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, per la copertura di 20 posti nel profilo di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alle strutture ospedaliere e territoriali.
- Alle ore 18:00 invece scade il termine per partecipare al concorso pubblico per esami dell’Autorità per la Laguna di Venezia, indetto per la copertura di 28 posti a tempo pieno e indeterminato, articolato in 5 codici concorso: Funzionario Amministrativo-Contabile (7 posti), Funzionario Tecnico Infrastrutture, Salvaguardia e Ambiente (11 posti), Assistente Amministrativo (3 posti), Assistente Tecnico (2 posti) e Assistente di Vigilanza Lagunare (5 posti).
Sabato 24 ottobre
È il invece il 24 ottobre alle 23:59 il termine ultimo per partecipare al concorso, per titoli, del Ministero della Difesa per il reclutamento nella Marina Militare per l'anno 2027 di 2.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI): 2.000 posti per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), suddivisi tra i settori d'impiego navale, anfibi, incursori, componente subacquei-palombari, sommergibilisti e componente aeromobili; e 500 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), suddivisi tra varie specialità/abilitazioni, componente aeromobili, soccorritori marittimi e componente subacquei-sommozzatori.
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