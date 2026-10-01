Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a ottobre 2026

L'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di 25 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. Sono previsti 7 posti riservati ai volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010. È richiesta la laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3) o diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica o titoli equipollenti, unita all'iscrizione al relativo Ordine professionale. Il termine ultimo per partecipare è l’11 ottobre alle 23:59.