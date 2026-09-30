Introduzione
L'atmosfera è sempre stabile grazie all'anticiclone. La giornata di oggi trascorrerà con un tempo prevalentemente soleggiato e un clima caldo con temperature massime fino a 28-29°C al Centro. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, spesso meridionali, mari calmi
Quello che devi sapere
Anticiclone tropicale
Ancora caldo nel mese ottobre 2026 trainato da un anticiclone tropicale che garantirà sole e temperature diffusamente oltre la media del periodo. Secondo l'analisi di 3bmeteo, questa fiammata tardo-estiva è il risultato di una profonda depressione stabilizzatasi al largo delle Isole Britanniche. Spingendo aria fredda verso le Azzorre, questa dinamica atlantica sta richiamando un flusso di correnti calde e asciutte direttamente sull'Europa centrale e sull'Italia.
Temperature sopra la media
L'alta pressione di matrice subtropicale continua a influenzare il nostro Paese, mantenendo condizioni prevalentemente stabili e temperature ancora sopra la media. Mentre le Isole Britanniche e le aree settentrionali europee si preparano a fare i conti con la prima vera tempesta autunnale in arrivo dall'Atlantico, sull'Italia la fine di Settembre e l'avvio di Ottobre saranno caratterizzati da un'atmosfera dai connotati più tardo estivi che autunnali.
Quando finisce il caldo?
I primi segnali di cambiamento climatico si faranno notare già nel fine settimana del 3-4 ottobre. Una prima perturbazione farà da apripista sulle regioni nord-occidentali, portando i primi piovaschi. Sul lungo periodo, le proiezioni del Centro Meteo Europeo (ECMWF) ipotizzano l'avvio di una fase decisamente più dinamica, caratterizzata da un surplus pluviometrico che potrebbe condizionare gran parte del mese
Lieve instabilità
Tra oggi e domani una perturbazione proverà a inserirsi sul nostro territorio, tuttavia l'azione dell'anticiclone ne limiterà fortemente gli effetti. Il passaggio si tradurrà infatti soprattutto in un temporaneo aumento della nuvolosità, specie al Nord-Ovest, sulla Sardegna e lungo il settore centrale tirrenico. Qualche isolato piovasco sulle Alpi occidentali, in particolare nelle zone prossime ai confini. Modesti addensamenti nuvolosi interesseranno anche le regioni meridionali. Si tratterà in ogni caso di una parentesi, anche piuttosto breve: già da Venerdì 2 Ottobre l'alta pressione è destinata a rafforzarsi nuovamente, riportando condizioni stabili su tutto il Paese.
Escursione termica al mattino
Il consolidamento anticiclonico favorirà anche temperature su valori elevati per l'inizio di Ottobre: al Nord si raggiungeranno valori intorno ai 25-26°C, mentre sulle regioni del Centro e del Sud si potranno localmente toccare i 27-28°C. Situazione diversa nelle ore notturne e al primo mattino: il raffreddamento radiativo farà scendere i termometri, anche fino a 12-14°C nelle ore immediatamente precedenti l'alba.
Vortice mediterraneo
La prima minaccia all'estate settembrina è rappresentata dallo sviluppo di una depressione alle basse latitudini del Mediterraneo. Un impulso instabile d'origine atlantica potrebbe infiltrarsi nel bacino tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, stimolando la formazione di un vortice ciclonico tra la Tunisia, la Sardegna e la Sicilia.Gli analisti di 3bmeteo invitano alla cautela: la tenuta di questo impianto previsionale è ancora debole e soggetta a variazioni. Allo stato attuale, lo scenario più probabile vede un progressivo peggioramento del tempo limitato alle estreme regioni meridionali intorno alla metà della settimana.
Fronte di aria fredda sull' Adriatico
La seconda incognita tracciata dai meteorologi riguarda un fronte di aria decisamente più fredda, collegato a una vasta area depressionaria sul Mare del Nord. Trovando la strada sbarrata dal blocco anticiclonico sull'Atlantico vicino, le correnti fredde sarebbero costrette a scivolare verso l'Italia da nord-est, sferzando dapprima il versante adriatico e successivamente le regioni del Sud. Questo afflusso perturbato, atteso per giovedì 8 ottobre, gode al momento di una solidità predittiva maggiore, con i modelli probabilistici che attestano l'affidabilità della tendenza attorno al 60%.