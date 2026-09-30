Ancora caldo nel mese ottobre 2026 trainato da un anticiclone tropicale che garantirà sole e temperature diffusamente oltre la media del periodo. Secondo l'analisi di 3bmeteo, questa fiammata tardo-estiva è il risultato di una profonda depressione stabilizzatasi al largo delle Isole Britanniche. Spingendo aria fredda verso le Azzorre, questa dinamica atlantica sta richiamando un flusso di correnti calde e asciutte direttamente sull'Europa centrale e sull'Italia.