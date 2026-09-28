Nel settembre del 2026, infine, sono state rese note le prime valutazioni tecniche sulla morte di David Rossi dopo le simulazioni a Roma, con l'ausilio dei Ris, nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione di inchiesta. Secondo quanto ricostruito l’uomo sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato.