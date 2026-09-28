David Rossi non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. È questo il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, con l'ausilio dei Ris, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps avvenuta nel 2013 a Siena.

"Almeno due aggressori"

“Si esclude la decisione e il movimento suicidario”, ha detto Robbi Manghi, consulente della commissione insieme a Marco Nigrisoli, confermando l'ipotesi dell’omicidio: “C’è stata un'aggressione violenta e difficilmente è stata una persona sola perché David Rossi era cosciente, era un giovane in forma” e una sola persona “difficilmente” sarebbe riuscita ad avere il sopravvento. Quindi gli aggressori erano “almeno due se non tre”, ha continuato, e soggetti “corpulenti”.

“Si può ipotizzare che sia stato aggredito in maniera abbastanza violenta e rapida”, ha osservato Nigrisoli secondo il quale è possibile che l’intento iniziale non fosse ucciderlo: “Sembra sia stato un processo avvenuto gradualmente con l'intento di intimidire la persona” e che Rossi sia stato appeso fuori dalla finestra. Si tratta di primissime valutazioni dei consulenti, mentre per gli esiti definitivi ci vorrà almeno un mese.