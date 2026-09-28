Delitto Garlasco, oggi attesa chiusura indagini su Andrea Sempio

L'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, è Andrea Sempio: la Procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne, amico del fratello della vittima, un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato, dopo quello dell'8 maggio, e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l’omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi
Oggi, lunedì 28 settembre, è attesa la chiusura delle indagini nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, è Andrea Sempio: la Procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne, amico del fratello della vittima, un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato, dopo quello dell'8 maggio, e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l’omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all’epoca fidanzato di Chiara Poggi: a giugno Stasi ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.
La chiusura delle nuove indagini
Oggi, quindi, la Procura di Pavia dovrebbe depositare l'avviso di conclusione delle indagini, invariato rispetto a quello presentato a maggio ma con allegate le nuove consulenze disposte dai pm. Gli inquirenti, infatti, avevano a disposizione 18 mesi per svolgere tutti gli accertamenti integrativi e il termine di fine indagini, indicato anche dal procuratore Fabio Napoleone in una nota di fine maggio, è il 28 settembre.
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La posizione di Sempio
I difensori di Andrea Sempio, ora unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, attendono il deposito dell'avviso di conclusione delle indagini. “Non possiamo fare altro che aspettare di leggere le nuove prove della Procura, noi avevamo presentato le nostre controdeduzioni sulle precedenti ma non possiamo che aspettare di leggere ciò che è stato depositato", ha detto Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne.
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La posizione di Stasi
Intanto, nelle prossime ore potrebbe arrivare un altro passaggio cruciale: potrebbe essere presentata un'istanza di revisione del processo dalla difesa di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva per l'omicidio e ora in liberazione anticipata. Su questa istanza i difensori di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rnsis, stanno lavorando da tempo, parallelamente alle indagini su Sempio, e potrebbe essere depositata dopo questa chiusura delle indagini. Si attende anche per capire se ci saranno eventuali iniziative della Procura generale di Milano in tal senso.
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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Nel 2026 la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione del processo Stasi