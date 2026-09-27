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Reggio Emilia, aggredisce donna al distributore poi investe 2 persone: arrestato

Cronaca

L'attacco con un cacciavite. I tre feriti sono stati portati in ospedale e sono gravi. L'aggressore, un 26enne, è stato preso in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni

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Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia: intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento con un cacciavite. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone - una ragazza e un uomo - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di un 26enne nato a Reggio Emilia. I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice 3 e sono gravi. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni. 

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