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Padova, papà lascia figlia chiusa in auto sotto il sole: polizia la libera, lui denunciato

Cronaca

La vettura era parcheggiata a Prato della Valle, la bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola e non riusciva a uscire perché la chiusura centralizzata e i finestrini erano bloccati. Ha chiesto aiuto alla madre usando il cellulare, che ha allertato gli agenti. I poliziotti hanno dovuto rompere il finestrino per liberarla. Il padre, 40enne, è stato denunciato per abbandono di minore

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Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto, sotto il sole e con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante, che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli agenti di polizia insieme ai vigili del fuoco di Padova. L'auto aveva la chiusura centralizzata inserita e i finestrini erano bloccati.

Rotto il finestrino per liberarla

In un primo momento, secondo la ricostruzione, i poliziotti hanno cercato di spiegare alla bambina come sbloccare il sistema centralizzato di chiusura del mezzo, senza però riuscirci. Gli agenti hanno quindi deciso di rompere il finestrino posteriore sinistro, riuscendo così a far uscire la bambina dalla vettura. La piccola è stata poi affidata alla madre, arrivata sul posto, e al personale sanitario, che ha valutato le sue condizioni. Il padre, successivamente identificato, è stato denunciato per l'ipotesi di reato di abbandono di minore.

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