La vettura era parcheggiata a Prato della Valle, la bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola e non riusciva a uscire perché la chiusura centralizzata e i finestrini erano bloccati. Ha chiesto aiuto alla madre usando il cellulare, che ha allertato gli agenti. I poliziotti hanno dovuto rompere il finestrino per liberarla. Il padre, 40enne, è stato denunciato per abbandono di minore

Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto, sotto il sole e con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante, che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli agenti di polizia insieme ai vigili del fuoco di Padova. L'auto aveva la chiusura centralizzata inserita e i finestrini erano bloccati.