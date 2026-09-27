Udine, meccanico usa auto della cliente e accumula 7mila euro di multe

Il tecnico dell'officina avrebbe utilizzato la vettura senza autorizzazione, accumulando sanzioni e continuando a circolare anche dopo il fermo amministrativo
Porta l’auto dal meccanico e si ritrova a dover pagare una multa di 7 mila euro. A compiere l’infrazione non sarebbe stata la proprietaria del veicolo, un'avvocata cinquantenne di Trieste, ma il meccanico che aveva preso in carico il mezzo rotto. Il fatto è accaduto nel maggio del 2024 quando la donna si trovava a Cervignano del Friuli con la sua macchina che all'improvviso ebbe un guasto al volante. Una volta messa apposto, invece di restare nell’officina, l’auto sarebbe stata utilizzata senza autorizzazione dal tecnico triestino che ha accumulato sanzioni per 7mila euro e un fermo amministrativo.
La donna non ha mai autorizzato il meccanico a utilizzare la vettura
Il 15 luglio 2024 la donna avrebbe ricevuto una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno stallo riservato ai disabili. Una contestazione che avrebbe, immediatamente, insospettito la proprietaria che ha contattato subito il meccanico per chiedere spiegazioni. La situazione è peggiorata, perché alla prima multa ne sarebbero seguite altre. La donna ha sempre sostenuto di non avere mai autorizzato il meccanico ad utilizzare la vettura.