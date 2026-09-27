Udine, meccanico usa auto della cliente e accumula 7mila euro di multe

Porta l’auto dal meccanico e si ritrova a dover pagare una multa di 7 mila euro. A compiere l’infrazione non sarebbe stata la proprietaria del veicolo, un'avvocata cinquantenne di Trieste, ma il meccanico che aveva preso in carico il mezzo rotto. Il fatto è accaduto nel maggio del 2024 quando la donna si trovava a Cervignano del Friuli con la sua macchina che all'improvviso ebbe un guasto al volante. Una volta messa apposto, invece di restare nell’officina, l’auto sarebbe stata utilizzata senza autorizzazione dal tecnico triestino che ha accumulato sanzioni per 7mila euro e un fermo amministrativo.