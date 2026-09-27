Incidente a Pescara, frontale auto-moto: 1 morto e 3 feriti

Un 35enne è morto per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata ieri a Manoppello (Pescara), in località Vallone. Secondo le prime informazioni, l'uomo, era alla guida della moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto. Ferite, sembra in modo grave, anche tre persone a bordo della macchina. La vittima del terribile sinistro si chiamava Leonardo Di Sipio ed era di Orsogna, come scrive Il Pescara.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato i feriti negli ospedali di Pescara e di Chieti. Per il 35enne, nonostante i tentativi del personale sanitario, non c'è stato purtroppo niente da fare. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti del caso.