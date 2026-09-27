La donna è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l’auto un bimbo di 5 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita. L’obiettivo della donna, che è emerso essere la ex compagna del padre del piccolo, però, era investire l'uomo che è riuscito a scansarsi all’ultimo secondo. Indagini in corso

Ha cercato di investire un uomo ma, al suo posto, ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere la ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicido e lesioni personali aggravate dopo l’episodio avvenuto nella tarda serata di ieri, 26 settembre, in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita dove è tuttora ricoverato. La donna in un primo momento si è data alla fuga ma è poi stata rintracciata e fermata dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Torino.

La dinamica

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, così come il movente che ha spinto la 24enne a compiere gesto: secondo quanto emerso, la donna era la ex compagna dell'uomo e tra i due potrebbero esserci stati dissapori legati alla relazione conclusa. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni riportate da La Stampa, intorno alle 22.40 stava attraversando la strada con il figlio quando la donna è arrivata con la sua auto e ha tentato di investirlo. All’ultimo secondo l'uomo è riuscito a scansarsi ma non a salvare il bimbo che è stato travolto dal veicolo. Il piccolo ha riportato un trauma addominale ma, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.