Emissione cenere dall'Etna, prorogata sospensione dei voli a Catania

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Etna, emissione di cenere lavica: prorogata la sospensione dei voli a Catania

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Lo stop, inizialmente previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alle 23.59, per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo C1 attorno al vulcano. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto"

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Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania a causa dell’emissione di cenere dall’Etna. Lo stop, inizialmente previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alle 23.59 per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo C1 attorno al vulcano. A comunicarlo è la Sac, la società che gestisce lo scalo. 

Cenere e maltempo, disagi per i passeggeri

La Sac invita i passeggeri a "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto". Ieri, la cenere spinta dal vento verso Sud, in direzione dell'aeroporto, aveva costretto il Nucleo di coordinamento operativo (Nco), organismo di coordinamento che gestisce il flusso dei voli e la sicurezza dello spazio aereo in situazioni di emergenza, a ridurre progressivamente il numero degli atterraggi: da 10 a 4 l’ora, fino allo stop completo. La situazione ha provocato disagi sia per chi si trovava già in aeroporto sia per i passeggeri in arrivo, con voli cancellati o dirottati. Ai problemi legati alla cenere si è aggiunto anche il maltempo: un violento temporale ha allagato diverse zone di Catania e ha costretto l’aeroporto a dirottare dieci voli su Palermo, Trapani e Comiso. Successivamente è scattato il blocco totale delle attività per l’emissione di cenere dall’Etna, un fenomeno presente da settimane ma che, fino a ieri, non aveva interessato direttamente lo scalo grazie alla diversa direzione del vento.

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