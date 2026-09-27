Delitto Garlasco, attesa per chiusura indagini su Andrea Sempio. Cosa potrebbe succedereCronaca
Introduzione
Il termine di fine indagini, indicato anche dal procuratore Fabio Napoleone in una nota a fine maggio, è fissato per domani, lunedì 28 settembre. La Procura dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso, invariato rispetto a quello presentato a maggio con un capo d'imputazione per omicidio pluriaggravato, ma con allegate almeno tre nuove consulenze disposte dai pm. Un avviso che prelude a una probabile richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 e per il quale è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi.
Quello che devi sapere
Le nuove consulenze
I legali di Andrea Sempio - Liborio Cataliotti e Angela Taccia - sono quindi in attesa di ricevere le integrazioni a tre, se non quattro, consulenze degli esperti della Procura di Pavia. Tra le consulenze già prodotte ai pm c'è quella chiesta a Carlo Previderè per riesaminare il capitolo del Dna sulle unghie della vittima, alla luce delle ultime osservazioni difensive, e precedentemente attribuito alla linea paterna di Sempio sempre da una consulenza dell'accusa e anche oggetto di perizia in incidente probatorio. Poi, la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche di Sempio, chiesta a Cristina Cattaneo, e la consulenza supplementare sull'impronta a pallini lasciata sul pavimento della villetta il giorno del delitto, affidata a Giampaolo Iuliano e Nicola Caprioli. La prima delle tre è arrivata il 7 settembre, le altre due il 23 settembre. In particolare, intorno alle misure del piede di Sempio potrebbe giocarsi la rilevanza di un elemento già noto, quello della cosiddetta impronta di scarpa 'Frau', a causa della disputa sull'effettivo numero dell'indagato, che sosteneva di avere il 44 nel 2007, mentre gli è stato misurato un 42-43, ma a distanza di molti anni.
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In dubbio la consulenza psichiatrica e personologica
All'appello manca la consulenza psichiatrica, in carico a Roberto Catanesi. Lo psichiatra aveva chiesto un incontro diretto con Andrea Sempio, che ha rifiutato su consiglio dei suoi legali. La consulenza quindi si baserà sulle dichiarazioni dell'indagato da fonti aperte, come le interviste, su diari e scritti e sulle intercettazioni dei suoi soliloqui effettuate dai Carabinieri mentre si trovava in auto. Tra i quesiti c'è quello di stabilire l'effettiva capacità di intendere e volere di Sempio il 13 agosto 2007, data dell'omicidio di Chiara Poggi nella villetta di famiglia a Garlasco, la presenza di disturbi psicologici e l'eventuale pericolosità sociale. Un impianto tuttavia contestato dalla difesa, che ritiene che per poter verificare questi aspetti servirebbe la presenza pregressa di una patologia psichiatrica conclamata e che per queste analisi i pm dovrebbero chiedere una perizia in incidente probatorio.
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Cosa farà la difesa di Sempio
I legali di Sempio attendono quindi l'avviso di conclusione della indagini e le nuove consulenze, poi entro 20 giorni potranno depositare le altre consulenze alle quali stanno lavorando con i loro esperti. "Non possiamo fare altro che aspettare di leggere le nuove prove della Procura - ha detto Cataliotti all'Ansa- Noi avevamo presentato le nostre controdeduzioni sulle precedenti ma non possiamo che aspettare di leggere ciò che è stato depositato".
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Ipotesi di un'istanza di revisione del processo dalla difesa di Stasi
Gli avvocati di Andrea Sempio però aspettano un'altra decisione altrettanto cruciale: se sarà presentata un'istanza di revisione del processo dalla difesa di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, ora in liberazione anticipata, condannato in via definitiva per l'omicidio, e se ci saranno eventuali iniziative della Procura generale di Milano in tal senso. Un'istanza sui cui i difensori dell'ex bocconiano, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, stanno lavorando da tempo, parallelamente alla indagini su Sempio, e che potrebbe essere depositata dopo questa chiusura delle indagini.
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Garofano e gli ex del Ris dai pm
Venerdì, tra gli ultimi atti istruttori della Procura di Pavia, è stato sentito l'ex generale del Ris Luciano Garofano - che si occupò dei rilievi scientifici nell'inchiesta del 2007 e per qualche tempo è stato consulente della difesa Sempio - e alcuni ufficiali che all'epoca erano in servizio al Ris, il Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri. "Confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché", ha detto all'Ansa Garofano, che è stato sentito come testimone per oltre un'ora. E alla domanda se ci si trovi di fronte davvero a una svolta, l'ex Generale ha risposto: "Non faccio commenti sull'indagine. Aspettiamo il 415 bis". Non si esclude, quindi, che i magistrati abbiano deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, in questi anni già al centro di numerose discussioni e polemiche.
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Le ombre sull’inchiesta del 2017
Sullo sfondo rimane l'inchiesta che è stata trasmessa a Pavia dalla Procura di Brescia dopo aver archiviato la posizione dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che per due volte chiese e ottenne dal gip l'archiviazione per Sempio nel 2017. L'inchiesta bresciana ha stabilito che non sono emersi elementi in grado di sostenere l'accusa di corruzione a carico di Venditti. Le indagini "pur ampie, non hanno restituito alcuna traccia di un accordo corruttivo riconducibile al magistrato" con il padre di Sempio, Giuseppe, che rimane indagato per via di un biglietto trovato in casa che accostava un cifra a Venditti. Restano le anomalie della prima inchiesta su Sempio del 2017: intercettazioni trascritte in modo incompleto, contatti irrituali con Sempio e omissioni sui tabulati. Circostanze che per il giudice di Brescia, "si collocano, nella loro quasi totalità, a un livello diverso" da Venditti e riguardano appartenenti alla polizia giudiziaria. Il gip è arrivato così a indicare "ragionevoli ricostruzioni alternative": un eventuale "accordo collocato al livello della polizia giudiziaria operante" oppure "un millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio".
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