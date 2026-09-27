Venerdì, tra gli ultimi atti istruttori della Procura di Pavia, è stato sentito l'ex generale del Ris Luciano Garofano - che si occupò dei rilievi scientifici nell'inchiesta del 2007 e per qualche tempo è stato consulente della difesa Sempio - e alcuni ufficiali che all'epoca erano in servizio al Ris, il Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri. "Confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché", ha detto all'Ansa Garofano, che è stato sentito come testimone per oltre un'ora. E alla domanda se ci si trovi di fronte davvero a una svolta, l'ex Generale ha risposto: "Non faccio commenti sull'indagine. Aspettiamo il 415 bis". Non si esclude, quindi, che i magistrati abbiano deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, in questi anni già al centro di numerose discussioni e polemiche.

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