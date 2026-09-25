Meteo, ondata di maltempo al Centro-Sud: pioggia e temporali in arrivo

Introduzione

Una nuova ondata di maltempo interessa l’Italia. Una perturbazione in transito porta acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Sud, accompagnati da un calo delle temperature. Per oggi, venerdì 25 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. La fase instabile sarà però di breve durata: già dalla serata è previsto un miglioramento. Nel fine settimana torneranno condizioni più stabili e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.