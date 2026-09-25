Meteo, ondata di maltempo al Centro-Sud: pioggia e temporali in arrivo

Introduzione
Una nuova ondata di maltempo interessa l’Italia. Una perturbazione in transito porta acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Sud, accompagnati da un calo delle temperature. Per oggi, venerdì 25 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. La fase instabile sarà però di breve durata: già dalla serata è previsto un miglioramento. Nel fine settimana torneranno condizioni più stabili e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Allerta gialla in sette regioni e calo delle temperature
Per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. La perturbazione è responsabile di piogge e temporali soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il passaggio dell’aria più fresca porterà anche un calo delle temperature, con valori fino a 3-5 gradi sotto la media tra il medio Adriatico e il Sud.
Piogge e temporali fin dalle prime ore del mattino
Secondo iLMeteo.it, il nucleo instabile, dopo aver attraversato le regioni del Nord-Est, nella notte tra giovedì e venerdì ha raggiunto il versante adriatico del Centro per poi spostarsi rapidamente verso Sud. Già nelle prime ore di venerdì 25 settembre sono state segnalate precipitazioni sparse e localmente temporalesche tra Puglia, Basilicata e Campania meridionale, in movimento verso i settori più settentrionali della Calabria.
I fenomeni si concentrano al Sud
Nel corso della mattinata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto sulla parte meridionale della Puglia, in particolare sul Salento, sulle coste ioniche tra Basilicata e Calabria e su diversi settori della Sicilia. La presenza di aria fresca, soprattutto in quota, favorirà forti contrasti termici e potrà provocare localmente piogge intense e temporali.
Attenzione anche ai forti venti
Nelle prossime ore sono attesi forti venti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Il meteorologo Lorenzo Tedici spiega che il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un rafforzamento dei venti di Bora e Grecale.
Miglioramento in serata
La fase di maltempo sarà breve. Già dalla serata di venerdì la perturbazione inizierà ad allontanarsi e le precipitazioni tenderanno progressivamente a esaurirsi anche al Sud. Il tempo resterà stabile al Nord e su gran parte del Centro, mentre entro la notte è previsto un miglioramento anche sulle regioni meridionali. Potrà resistere soltanto qualche piovasco sulla Sicilia.
Sabato torna il sole, qualche pioggia residua in Sicilia
Sabato 26 settembre sono previste condizioni di tempo prevalentemente stabile. Al Nord il cielo sarà in gran parte sereno. Anche al Centro prevarrà il bel tempo, seppure con venti di Grecale. Al Sud il cielo sarà poco nuvoloso nella maggior parte delle regioni. Saranno ancora possibili alcune piogge residue sulla Sicilia.
Domenica temperature di nuovo in aumento
Da domenica 27 settembre è atteso un nuovo cambiamento. L'espansione verso nord di un promontorio anticiclonico subtropicale favorirà condizioni più stabili e un aumento delle temperature.
All’inizio della settimana valori fino a 30 gradi
Il rialzo termico diventerà più evidente all'inizio della prossima settimana. Secondo iLMeteo.it, entro martedì 29 settembre al Nord sono previste punte di 27-28 gradi in città come Torino, Milano e Bologna. Al Centro-Sud si potranno invece raggiungere i 29-30 gradi a Firenze, Roma e Napoli. In Sardegna sono possibili valori ancora più elevati, localmente superiori ai 30 gradi e con picchi intorno ai 31 gradi nella provincia di Oristano.
Le previsioni di oggi
Al Nord, la giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e clima mite. Al Centro l’atmosfera diventerà più instabile sui settori adriatici e sul Lazio meridionale, mentre in Umbria e Toscana ci sarà più sole. Al Sud l’instabilità aumenterà nel corso della giornata, a partire dalla Puglia, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco.
Le previsioni per sabato 26 settembre
Al Nord è atteso ampio soleggiamento, con cielo prevalentemente sereno e temperature massime fino a 24-25 gradi. Al Centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cielo poco nuvoloso e venti di Grecale: il clima sarà mite sulle regioni adriatiche e quasi estivo altrove. Al Sud il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso e possibili ultime piogge sulla Sicilia orientale.
Le previsioni per domenica 27 settembre
Domenica prevarranno condizioni di bel tempo su gran parte dell’Italia. Al Nord il cielo sarà spesso sereno, con venti deboli da nord. Al Centro è previsto ampio soleggiamento, con temperature massime che potranno sfiorare i 29 gradi. Al Sud il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con venti da nord-est e temperature massime in leggero aumento.