Meteo, in arrivo calo delle temperature nei prossimi giorni: ecco dove

Introduzione

L'ondata di caldo anomalo che in questi mesi ha colpito l'Europa e l'Italia sta per terminare. Nei prossimi giorni è previsto infatti un calo termico anche di 6 o 7°C. L'ingresso di masse d'aria fresca determinerà entro mercoledì 23 settembre un abbassamento delle temperature, riportando i valori entro i livelli di riferimento per il periodo. Ecco le previsioni.