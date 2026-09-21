Meteo, in arrivo calo delle temperature nei prossimi giorni: ecco dove

Introduzione
L'ondata di caldo anomalo che in questi mesi ha colpito l'Europa e l'Italia sta per terminare. Nei prossimi giorni è previsto infatti un calo termico anche di 6 o 7°C. L'ingresso di masse d'aria fresca determinerà entro mercoledì 23 settembre un abbassamento delle temperature, riportando i valori entro i livelli di riferimento per il periodo. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Temperature sopra la media
In questi gioni un nucleo anticiclonico ha determinato sole e valori termici sopra la media soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Diversa la situazione al Sud, dove si è registrata maggiore instabilità. Ma ciò che accomuna tutte le zone della Penisola sono le temperature, nettamente superiori alla media climatica di fine settembre, con valori massimi che potranno raggiungere o anche localmente superare i 30°C in diverse aree.
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Ultime ore di caldo anomalo
La fase di caldo anomalo è destinata però a terminare nelle prossime ore. A causa dell'arrivo dei venti settentrionali e di masse d’aria più fresca, entro la giornata di mercoledì 23 settembre si assisterà a un calo termico anche di 6/7°C. Un cambiamento che sarà già visibile a partire da domani, martedì 22 settembre, quando le correnti settentrionali inizieranno a scendere verso l’Europa orientale e i Balcani, con un primo abbassamento delle temperature di 2/3°C. Non si tratterà di un arrivo improvviso del freddo, ma di un ritorno progressivo dei valori verso livelli più normali per l’ultima parte di settembre.
Primo calo termico da martedì 22 settembre
Il cambiamento termico delle prossime ore sarà percepibile anche nelle grandi città. A Milano per esempio si passerà dai 28°C di lunedì 21 settembre ai 25°C nella giornata di martedì 22, con un calo di 3°C nel giro di 24 ore. Al Centro e lungo il versante adriatico l’ingresso di correnti più fresche contribuirà ulteriormente ad abbassare le temperature.
Temperature più basse da mercoledì 23
Il calo termico sarà ancora più evidente nella giornata di mercoledì 23 settembre, in occasione dell'equinozio d'autunno 2026, soprattutto al Nord-Est e lungo il versante adriatico, settori più esposti all'afflusso dell'aria fresca balcanica. In queste zone si registrerà infatti l'abbassamento più marcato, con temperature che scenderanno anche di 6/7°C rispetto a quelle attuali. Anche sul resto d’Italia le temperature subiranno una diminuzione ma in maniera meno brusca.
Le previsioni di martedì 22 settembre
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cieli sereni o localmente poco nuvolosi. Temperature massime attese tra i 23°C a Trieste e Venezia e i 26-28°C a Torino e Genova.
- Centro e Sardegna: L'alta pressione delle Azzorre interessa gran parte delle regioni, con l'afflusso di correnti dai Balcani. Una situazione che favorirà annuvolamenti più intensi sui settori adriatici, senza precipitazioni. Temperature massime in diminuzione sui versanti orientali, con valori massimi compresi tra i 20-23°C a Campobasso, Ancona e Pescara e i 28-30°C a Firenze e Roma
- Sud e Sicilia: In arrivo correnti fresche dai quadranti nordorientali. In questa giornata il cielo sarà a tratti molto nuvoloso con possibili precipitazioni soprattutto su Calabria e Sicilia orientale. Temperature massime tra i 21°C a Potenza e i 28-29°C a Napoli e Palermo.
Le previsioni di mercoledì 23 settembre
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo parzialmente soleggiato, con cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto. Previsto un abbassamento delle temperature massime che saranno miti ovunque, con valori massimi attesi tra i 21 e i 24°C su tutte le città, fino a 27°C ad Aosta.
- Centro e Sardegna: Un campo di alta pressione mantiene l'atmosfera stabile sulle regioni peninsulari, meno invece sulla Sardegna. La giornata sarà caratterizzata da bel tempo quasi ovunque. Sulla Sardegna il tempo diventerà un po' instabile sui settori orientali e meridionali con possibili piogge irregolari. Modesto calo termico, con valori massimi compresi tra i 19-22°C nei settori orientali e i 26-27°C in quelli occidentali.
- Sud e Sicilia: La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiore instabilità sulla Sicilia con l'arrivo di precipitazioni irregolari. Temperature massime attese tra i 18°C a Potenza e i 27°C a Napoli e Palermo.