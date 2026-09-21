Il governo guidato da Giorgia Meloni, come detto, ha annunciato l’intenzione di introdurre per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burqa e niqab a scuola. Non c’è comunque ancora un testo con i dettagli della proposta. La premier, annunciando il provvedimento, ha detto: “Non esiste che in classe a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza". E poi ha aggiunto: "A scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità uomo-donna non è negoziabile".

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